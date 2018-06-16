Патриарх Кирилл прибыл на вологодскую землю и обратился к жителям

Литургией под открытым небом на площади возле кафедрального собора святых Афанасия и Феодосия Череповецких начался визит патриарха Кирилла в Череповецкую и Вологодскую епархии.

Журналистское пари по поводу дождя выиграли верящие в то, что дождь во время Париаршией службы не пойдет. По поводу трех упавших с неба капель двое полицейских, смущая строго благочестивых девушек и многочисленных молодых волонтеров, пошутили:"Какой дождь? Это святая вода".

Череповец - город с историей, со своими святыми, на весь мир известными культурными персонами (здесь родился Верещагин и жил с матерью в эвакуации двухлетний Бродский) и мировой индустриальной харизмой ("Северсталь") - вывесил к визиту Святейшего на множестве своих перекрестков билборды с его фотографиями - патриарх на фоне рек, озер, степных трав, патриарх благословляющий и патриарх задумавшийся в столь характерном для его лица соединении образа борца, мыслителя и молитвенника одновременно.

Несмотря на то, что Служба это всегда одно и тоже, микрофонная молитва добавляла образу дня то самое "другое измерение", в котором молчит (суетливый) ум и растворяются мучительные страсти.

В промышленном городе программа визита патриарха не могла не включать в себя индустриальную тему. Но его первосвятительский маршрут был проложен не на эмблематичную для города и страны "Северсталь", а на предприятия компании минеральных удобрений "ФосАгро". Освящение на территории предприятия "Аммиак-3" закладного камня на месте строительства храма великомученицы Екатерины было необычным событием, потому что это "призаводская" часовня, третья, добавленная к двум, уже действующим "призаводским" храмам - великомученицы Варвары и святого пророка Елисея.

Эта старая традиция - строить призаводские храмы - зеркало мировоззрения ее главного бенефециара (если проще - хозяина) Андрея Гурьева-старшего. Журнал "Нью-Йоркер", готовя о нем очерк и не обнаружив ни одной любовницы или жены на 40 лет моложе, но "одна единственная, любимая и на всю жизнь", не нашел сказать ничего другого, кроме как свести все к образу "молчаливого православного мецената".

Реакция портретируемого до сих пор не ясна.

Он в самом деле верующий человек, похоже без карикатурной модности на это и ажиктационной ловли выгод из этого.

Все три заводских храма компании ни на что не назначают цены, беря только добровольные пожертвования, и в них стремится даже совсем незаводской народ. А если еще и священник культурен и даровит хотя бы на душевную глубину, как отец Сергий из храме пророка Елисея, то люди вообще начинают чувствовать храм вторым домом.

- Проходя мимо заводского храма, я всякий раз думаю, это Господь сам ко мне пришел, даже без приложения моих усилий, - говорит один из менеджеров среднего звена компании Наталья Коршунова, - вот рядом церковь, и я не могу в нее не прийти.

За день до визита патриарха молодые менеджеры компании провели для журналистов его пула экскурсию по цехам и сломали записной журналистский скепсис и критицизм, заменив его интересом, уважением и даже надеждами.

Глядя на выкрашенные в ярко-зеленый и ярко-синий корпуса старого еще советского предприятия, мы сбивали пыл молодых менеджеров ("У нас тут на погрузчиках лучшее в мире инженерное решение - по скорости погрузки и объему - и мы сами все это создали") - построено то все в советское время, а в наше лишь покрашено-приукрашено. "Вы не знаете, как у нас тут все изменилось!"- обиженно не соглашались они.

И перестав впечатлять нас горами крашенных в специальные цвета удобрений на складах, отвезли нас на аммиачное предприятие. Это даже не здание, не цепь цехов, а блестящая на километры растянутая горизонтальная реторта, вызывающая ассоциации то ли с футуристическими приборами героя фильма "Иван Васильевич меняет профессию", то ли с самогонным аппаратом в стиле хайтек.

Наверное, они преувеличивают, но мысли о реальности "второй индустриализации" тут перестают казаться утопическими, это да.

Обращаясь к пришедшим на Божествнную Литургию, совершенную под открытым небом на площали возле кафедрального собора святых Афанасия и Феодосия Череповецких в городе Череповце, патриарх Кирилл заявил, что на Вологодской земле мы соприкасается с местами, которые мы привыкли называть Северной Фиваидой. Люди, ее открывшие и освоившие - а это были монахи - явили не только силу молитвы и силу духа, но и силу своей несокрушимой воли - воли первопроходцев. Напомнив, что они двигались по сути в опасные для жизни места, с отсутствием дорог и нормальных условий жизни, патриарх подчеркнул: Страна должна поклоняться подвигу первопроходцев, которые были иноками.

"Они приходили, рыли пещеры и жили в условиях сурового климата, лицом к лицу с северной необжитой землей", и такой подвиг не должен исчезнуть из нашей памяти. Тем более, что иноки - первопроходцы - пришли в эти места не для того, чтобы разбогатеть грабежом населения. Никого не грабившие и не убивавшие иноки наоборот являли духовный опыт и красоту духовной жизни. Русский Север - результат духовной колонизации и подвижнического труда - превращался в место духовной опоры нашего народа.

Вспомнив о страшном опыте уничтожения всех ростков духовной жизни в XX веке на севере, он подчеркнул, что и подвиг монахов-первопроходцев был также стерт из исторической памяти, но восстанавливается в наши дни.

Ссылаясь на евангельское чтение, Патриарх сравнил попытку жизни без Бога с домом, построенном на песке.