В Петербурге Молодежный театр на Фонтанке вручил премии

Петербургский Молодежный театр на Фонтанке завершил 39-й сезон. Уже по традиции - капустником и вручением премий.

14 июня день рождения Семена Спивака, художественного руководителя театра. Актеры вместе с режиссером Натальей Архиповой готовят к этому событию концерт-капустник в стиле церемонии вручения премии "Полный Кавипс". Нынче она вручалась в седьмой раз - "совершенно субъективная, пристрастная и полностью согласованная с несуществующим профсоюзом". Названа в честь Спивака, Кавипс - так читается его фамилия наоборот, слева направо.

Мероприятие закрытое, билеты на него не продаются, посторонних в зале нет. Только коллектив. Да еще - члены семей, друзья театра. Корреспонденту "РГ" посчастливилось побывать на этом удивительном действе, где главным героем может стать любой член коллектива. Как говорят в Молодежном, "чтобы каждому уделить внимание, чтобы каждый понимал, что дорог театру".

Семен Спивак признается, что не имеет отношения к подготовке этой премии. Не знает, какой сценарий пишут, кто будет занят в капустнике, что представят на сцене: "Зашел вчера на минуту на репетицию "Кавипса", что-то узнать надо было, - меня выгнали. Ничего не знаю, не ведаю. Если честно, даже не знаю, есть ли у премии спонсоры!". Худрук сидит в зале и смотрит капустник как зритель. Смеется, аплодирует. А потом выходит на сцену и подводит итог:

- Видели, какие у нас классные артисты? (Это я гостям). Я очень благодарен им и хочу объясниться в любви. И, конечно, благодарен нашим замечательным цехам, всем - гримерам, костюмерам, осветителям, радистам, билетерам…

Победители получают медаль с профилем Семена Спивака, диплом и подарок. Это может быть нужная в быту вещь (например, для победителей в номинации "Дети года", отпраздновавших в сезоне пополнение в своей семье), сертификат на какую-то покупку, абонемент в филармонию. Продуктовая, чайная, фруктовая корзина…

В номинации "Нас не догонишь" победили актриса Регина Щукина и заслуженный артист России Петр Журавлев. В качестве награды будут бесплатно питаться в служебном буфете весь следующий сезон.

Заслуженная артистка России Елена Соловьева награждена как "Леди Совершенство".

Вы получали прежде "Полный Кавипс"?

Елена Соловьева: Нет, это моя мечта, моя первая медаль, я очень рада, что наконец она появилась у меня. Правда, не ожидала, что в названии номинации будет выбрано такое красивое слово. Это ко многому обязывает. В подарок я получила цветущий бонсай. Я обожаю цветы. Вы не представляете, какие шикарные цветы растут у меня в квартире, на балконе и около дома - на радость соседям.

Каким был для вас 39 сезон?

Елена Соловьева: Прекрасным! Мы играли много спектаклей, возобновили "Синие розы", постановку Льва Шехтмана, по мотивам пьесы "Стеклянный зверинец" Теннесси Уильямса (премьера была в 2006 году), ввели туда новых молодых артистов. Мы рады, что хороший спектакль не погиб, остался в репертуаре и звучит уже иначе.

Сбылась моя мечта - отметить 6 июня, день рождения Пушкина, творчески. Мне разрешили сыграть мою пушкинскую программу на сцене нашего театра. С музыкантом Петром Ильяшом (скрипка) мы исполнили две шаловливые поэмы Александра Сергеевича - "Граф Нулин" и "Домик в Коломне". Я испытала необыкновенное счастье от того, что смогла подарить Пушкина залу. Высшая награда - женщина, подарив мне цветы, сказала: "Я так люблю, как вы читаете Пушкина! Привела сегодня к вам своих знакомых и коллег".

В этом сезоне у меня был личный юбилей, круглая дата. Меня так поздравили коллеги, что я испытала потрясение!

"Дюбель сезона" (своеобразный главный приз) достался Регине Щукиной. Таким образом, актрисе на вечере вручили две медали.

Регина Щукина: "Дюбель" - это как гвоздь программы, самая важная, значимая номинация! Весь коллектив театра голосует, причем инкогнито, за того, кто восхитил тебя, удивил, потряс в сезоне. Тот, кто наберет наибольшее количество голосов, получает эту колоссальную, сумасшедшую для нас премию - денежную. Я, честно говоря, очень удивлена, что она досталась мне. У меня много "Кавипсов" , мы с Петром Журавлевым уже не раз получали премию "Нас не догонишь", когда к концу сезона мы буквально выдыхались, еле-еле доползали… С одной стороны, самое большое счастье артиста - быть занятым в репертуаре, много играть, не всем суждено это, с другой - большое количество работы, каждый день ты занят: замены, вводы, маленькие роли, не только главные.

Приятно, когда тебя награждают, видите - бренчу медальками… Для меня - это самый огромный приз в жизни. Для кого-то - Оскар, для кого-то "Золотая маска". Я 20 сезонов в Молодежном театре, моем первом и единственном. Семен Яковлевич - мой мастер, я училась на его первом курсе.

А вашим фаворитом на "Дюбель года" кто был?

Регина Щукина: Это тайна.

Тем временем

Открытие 40-го сезона Молодежного театра на Фонтанке состоится 7 сентября. Но в августе, уже по традиции, у Молодежки "летний сезон". Спектакли будут играть с 1 по 29 августа. Как говорят в театре, "для гостей города и тех зрителей, которые не уехали в отпуск".

Прямая речь

Семен Спивак, режиссер, худрук Молодежного театра на Фонтанке:

- И снова могу сказать, что у нас был тяжелейший сезон, очень много работы. Чтобы спектакль получился легким, работа должна идти тяжело! Это похоже на тренировки цирковых артистов: труд нелегкий, а потом они достигают легкости.

Дело не в количестве новых спектаклей. Мы показали свои спектакли в Финляндии, Москве, Иваново, Самаре. На фестивале "Волжские театральные сезоны" в Самаре наша постановка "В день свадьбы" по пьесе Виктора Розова завоевала Гран-при.

В октябре, дай бог, выпустим премьеру - "Звериные истории" по пьесе современного американского драматурга Дона Нигро. В Петербурге эта пьеса будет поставлена впервые.

У нас в труппе больше нет свободных мест. Более того, если мы хотим принять в труппу наших студентов, которые триумфально играют спектакль "Обыкновенные чудики" по рассказам Шукшина (премьеру прошедшего сезона), то будем вынуждены изыскивать дополнительные возможности. Ребята выпускаются из института в следующем году.