В Астраханской области в ДТП с "Газелью" пострадали 11 человек

Одиннадцать человек госпитализированы в результате ДТП с "Газелью" в Астраханской области. Об этом сообщили в субботу в ГУ МЧС РФ по региону.

По данным управления, на границе Лиманского района области и Калмыкии на федеральной трассе Р-215 Махачкала - Астрахань произошло опрокидывание пассажирского автомобиля. "Изначально после ДТП в больницу были госпитализированы 11 человек, в том числе дети", - сказали в региональном главке МЧС. Там добавили, что информация по пострадавшим уточняется.

Пожара и разлива топлива на месте аварии не было, передает ТАСС. Движение транспорта на трассе не перекрывалось.