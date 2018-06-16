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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Сочи сборная Польши посмотрела футбольный матч дельфинов

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Сочи Фото: Пресс-служба администрации Сочи
Фото: Пресс-служба администрации Сочи

Сборная Польши в полном составе посетила сочинский дельфинарий в парке "Ривьера", где спортсмены посмотрели 45-ти минутное футбольное шоу черноморских афалин.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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- Трюковые номера на футбольную тему в исполнении морских львов, черноморских дельфинов-афалинов и белых китов белух очень понравились гостям. Футболисты отметили, что питомцы дельфинария прекрасно пасуют мяч и играют в футбол не хуже настоящих игроков, - рассказали в администрации курорта.

В завершении же представления один из ведущих артистов необычного спектакля - дельфин Новик - нарисовал картину для спортсменов.

Напомним, команда Польши находятся на курорте уже четыре дня, именно в Сочи расположена ее тренировочная база.

Первый матч у сборной состоится 19 июня в Москве, соперниками Польши станет сборная Сенегала. Позже, 24 июня, пройдет игра с Колумбией (Казань), а 28 июня - с Японией (Волгоград).

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