Водитель опрокинувшегося под Астраханью микроавтобуса попал в реанимацию

Водитель опрокинувшейся в Астраханской области пассажирской "Газели" находится в реанимации. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона.

По его словам, у пострадавших различные травмы, в том числе переломы. "Самое тяжелое состояние у водителя "Газели", он в реанимации, - отметил источник. - Угрозы для жизни у остальных - нет".

ДТП произошло в ночь на субботу на трассе Махачкала - Астрахань на границе Лиманского района области и Калмыкии. В результате аварии пострадали 12 человек, передает ТАСС. Десять человек были госпитализированы, семь из них, в том числе один ребенок, остаются в больнице.

По предварительной информации, водитель "Газели" совершил наезд на пластиковое ограждение вдоль дороги, не справился с управлением, в результате микроавтобус вылетел в кювет.