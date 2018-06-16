Роспотребнадзор предупредил о вспышке опасной лихорадки Ласса

Вспышка геморрагической лихорадки Ласса зафиксирована в Нигерии. С начала года от неё умерло 118 человек. Роспотребнадзор просит россиян учитывать эту информацию при планировании поездок.

Лихорадка Ласса - опасная геморрагическая инфекционная природно-очаговая инфекция вирусной природы. Передается через еду или предметы обихода, загрязненные испражнениями грызунов. Может передаваться от человека к человеку при близком контакте, в том числе в больницах и лабораториях. Вакцина против неё не разработана.

Всего с 1 января по 3 июня 2018 года в 21-м штате Нигерии было зарегистрировано 1982 случаев, подозрительных на лихорадку Ласса, из которых 432 подтверждены лабораторно. В рамках проводимых властями мероприятий всего было выявлено 5353 человека, подвергшихся риску заражения. Из них 55 в настоящее время остаются под наблюдением.

Эпидемиологическая картина вспышки свидетельствует о том, что пик заболеваемости прошел, отмечают в Роспотребнадзоре. Однако, учитывая, что сезон распространения вируса лихорадки Ласса ежегодно продолжается в Нигерии до конца июня, медики предполагают, что до этого срока могут быть зарегистрированы новые случаи.