Россия вдвое сократила вложения в гособлигации США

Россия в апреле сократила объем вложений в ценные бумаги правительства США до 48,7 миллиарда долларов. В марте данная сумма составляла 96,1 миллиарда долларов.

За годовой период больше всего вложений Россией сделано в мае - 108,7 миллиарда долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство финансов Соединенных Штатов.

Сейчас РФ занимает 22 место среди стран по инвестициям в облигации американского правительства. На первом месте остается Китай, вложивший в эти активы 1,182 триллиона долларов. На второй позиции находится Япония (1,031 триллиона долларов), на третьей - Ирландия (300,4 миллиарда долларов).

Владельцами гособлигаций США являются иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля этими бумагами позволяет американским властям осуществлять госрасходы в условиях большого бюджетного дефицита.