Российский альпинист погиб при восхождении в Альпах

Житель Иркутской области погиб в швейцарских Альпах при попытке восхождения на знаменитую гору Маттерхорн. Генконсульство РФ в курсе ситуации и работает в контакте с местными экс-тренными службами.

"Мы находимся в контакте со всеми, включая полицию, спасательные службы, соответствующие швейцарские органы, - передает ТАСС заявление консульства. - Всех поставили в известность - и Москву, и Иркутск".

Сообщается, что трагедия произошла на высоте 3800 метров. В группе было трое альпинистов и по какой-то причине замыкавший цепочку спортсмен сорвался вниз и погиб. Ему было 65 лет.