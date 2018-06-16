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Рубрика: Экономика

По тысяче рублей прибавят в 2019 г. к пенсиям неработающих пенсионеров

Текст: Марина Гусенко, Юлия Кривошапко

Рост пенсий в среднем на одну тысячу рублей в 2019 году затронет неработающих пенсионеров, получать прибавку на руки начнут только они. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Законопроект о повышении пенсионного возраста направлен в Госдуму

Как пояснили "Российской газете" в Минтруде России, в перспективе работающие пенсионеры тоже почувствуют на себе повышение пенсий - все "пропущенные" индексации будут учтены после прекращения трудовой деятельности.

Ранее в субботу вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по развитию социально-трудовых отношений (РТК) говорила, что рост пенсий в 2019 году в среднем составит одну тысячу рублей. В годовом выражении доход пенсионера увеличится на 12 тысяч рублей.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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На заседании в субботу Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрела законопроект о повышении пенсионного возраста. Статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов, представляя поправки, отметил, что они направлены на укрепление страховой модели пенсионной системы. Он уточнил, что ресурсы, которые в ней формируются, направляются непосредственно и в первую очередь на увеличение размеров страховых пенсий.

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