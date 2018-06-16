СМИ: НАТО не удастся одурачить РФ новой провокацией с Норвегией

Блок НАТО проводит агрессивную политику в отношении России, устроив очередную провокацию в Норвегии. Однако российская сторона на эти маневры найдет адекватный ответ, пишет издание National Interest.

Якобы Осло по собственной инициативе обратился с просьбой к НАТО перебросить войска США как можно ближе к границе России. По некоторым данным, в стране насчитывается 330 американских военных. В случае согласия Вашингтона контингент будет увеличен до 700 военнослужащих, которые будут размещаться в нескольких сотнях километров от РФ.

При этом Норвегия стремится обойти обещание, данное Москве в 1949 году о том, что американские базы не должны появляться в стране. Ротационный характер замены военных формально позволит соблюдать договоренность.

"Однако эта циничная уловка не сможет никого одурачить в Кремле. Россия способна на адекватные ответные меры", - считает обозреватель NI Тед Карпентер.

При этом Норвегия заверяет, что увеличение количества американских войск на направлено против России. Соответствующее заявление мининдел Мари Эриксен Серейде представляет собой наглядный пример "явной нечестности", не сомневается Карпентер. Журнал National Interest опасается, что Москве рано или поздно придется ответить на жесткое давление соседей.

"Ни одна уважающая себя страна, которая находится в безжалостном кольце враждебно настроенных государств, не будет терпеть такое давление вечно. В конце концов, ей придется защитить свои интересы", - считают аналитики.