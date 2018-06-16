СМИ: Разведка ФРГ прослушивала в Австрии более двух тысяч абонентов

Австрия стала мишенью шпионажа со стороны Германии. В период с 1999 по 2006 годы немецкие спецслужбы контролировали более двух тысяч телефонов, факсов, мобильных устройств и электронных адресов, сообщает телеканал ORF со ссылкой на внутренние документы Федерального ведомства по охране конституции (БНД).

"В поле зрения БНД попали промышленные компании, международные центры, исламские школы, а также фирмы, специализирующиеся на торговле оружием. Особое внимание уделялось дипломатическим представительствам и международным организациям", - свидетельствует газета Der Standard.

В картотеке на прослушивание значились 200 соединений международной связи в 75 иностранных посольствах, в том числе, США, Ирака, Ирана, Пакистана, Ливии, Афганистана, Израиля и Северной Кореи. Под контроль попал и факс для служебной переписки австрийского информационного агентства Austria Presse Agentur (APA).

По оценкам экспертов, прослушивание проводилось по заранее подобранным ключевым словам. Заслуживающие внимания данные оценивались позднее профильными работниками спецслужбы. Был налажен и обмен разведывательными сведениями с дружественными странами.

Отмечается также, что особенную остроту этот случай придает наличие в списке для прослушивания крупных австрийских промышленных компаний и финансовых учреждений. При этом, как оказалось, усиленно контролировались Raiffeisen Zentralbank и банк Austria.

"Возникает вопрос, не превысила ли БНД свои полномочия, что запрещено немецким законодательством. Не исключено, что промышленный шпионаж использовался для создания конкурентных преимуществ компаниям из Германии", - полагает Der Standard.

По данным издания, в субботу должно состояться кризисное заседание австрийского кабинета для рассмотрения вопроса о вероятном вмешательстве Германии во внутренние дела Австрии.

Депутаты парламентского "Списка Пильца" требуют проведения детального расследования всех фактов аферы. "Если подозрения о шпионаже подтвердятся, мы выступим с инициативой проведения консультаций в рамках Национального совета безопасности", - заявила представитель партии Альма Задич.