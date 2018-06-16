США введут пошлины на товары из Китая шестого июля

Шестого июля Вашингтон введет пошлины в размере 25 процентов на ввозимые из Китая в США товары. Об этом заявили в аппарате представителя Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

"Таможенная и пограничная служба начнет взимать дополнительные импортные пошлины с 6 июля, - цитирует ТАСС сообщение аппарата Лайтхайзера. - Пошлины в размере 25 процентов вводятся на 818 наименований продукции из Китая, общая стоимость которой составляет примерно 34 миллиарда долларов".

О сроках введения аналогичных пошлин еще на 284 наименования продукции, общая стоимость которой составляет примерно 16 миллиардов долларов, будет объявлено позже, указывается в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что в связи с "кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий", а также из-за того, что Пекин "прибегает к несправедливой торговой практике", Вашингтон введет 25-процентные пошлины на импортируемые из КНР товары на сумму 50 миллиардов долларов. Пекин выразил протест в связи с этим решением, охарактеризовав его как нарушение правил ВТО. Китайские власти пообещали принять аналогичные по масштабу меры.