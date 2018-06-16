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16.06.2018 07:15
Рубрика: В мире

Трамп пригрозил Абэ отправить 25 миллионов мексиканцев в Японию

Текст: Александр Ленин

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 препирался не только с премьером Канады Джастином Трюдо и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Досталось от хозяина Белого дома и главе японского правительства Синдзо Абэ.

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Трамп пригрозил премьер-министру Японии отправить на территорию островного государства 25 миллионов мексиканцев, что поставит крест на карьере политика из Страны восходящего солнца, передает издание The Telegraph.

"Синдзо, у тебя нет этой проблемы (вопрос мигрантов - прим. "РГ"), но я отправлю к вам 25 миллионов мексиканцев, и ты очень скоро покинешь свой пост", - подчеркнул Трамп.

По некоторым данным, трения между американским и японским лидерами возникли при обсуждении торговых вопросов.

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