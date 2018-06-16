Трамп прокомментировал "плохую фотографию" с саммита G7

Президент США Дональд Трамп прокомментировал фотографию с саммита Группы семи (G7), проходившего 8-9 июня в Канаде. Речь идет о снимке, который получил известность благодаря выражению лиц лидеров стран-участниц.

На фото канцлер ФРГ Ангела Меркель строго смотрит на президента США, который сидит за столом, скрестив руки. Рядом с главой немецкого правительства собрались европейские лидеры, рядом с Трампом - его советник Джон Болтон. Между ними стоит японский премьер Синдзо Абэ. При этом все политики, кроме президента США, стоят.

"У меня отличные отношения с Ангелой Меркель, - приводит РИА Новости сообщение Трампа в Twitter. - Но лживые СМИ показывают только плохие фотографии переговорного процесса (подразумевающие гнев), где я требую вещей, о которых не попросил бы ни один другой президент США!"

Этот пост американский лидер сопроводил другими снимками, на которых Меркель и премьер Канады Джастин Трюдо улыбаются. Позднее Трамп опубликовал еще несколько фотографий с саммита G7, на которых он жмет руки французскому президенту Эммануэлю Макрону и британскому премьеру Терезе Мэй.