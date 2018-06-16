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Рубрика: В мире

Трамп: Все террористы находятся в Париже

На саммите G7 в Канаде президент США Дональд Трамп позволил себе ряд колких замечаний в адрес союзников. Американский лидер Трамп резко высказался по вопросам иммиграции, терроризма и другим проблемам.

Фото: Reuters
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Как отметили присутствовашие на мероприятии дипломаты, глава Белого дома несколько раз при всех назвал главу Еврокомиссии "жестоким убийцей", критикуя его за штрафы, наложенные Брюсселем на американские технологические компании.

Во время другой дискуссии, посвященной Ирану и борьбе с терроризмом, Трамп сказал Макрону, что "все террористы находятся в Париже". Ближе к завершению саммита в настроении лидеров "семерки" прослеживалось разочарование по поводу нежелания Трампа признавать совершенно очевидные вещи.

"Настрой действительно изменился к худшему", - цитирует ТАСС слова одного из участников встречи.

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