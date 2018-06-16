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16.06.2018 12:20
Рубрика: Общество

Ушел из жизни Геннадий Рождественский

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Известный дирижер и пианист Геннадий Рождественский скончался в субботу на 88-м году жизни в субботу утром после продолжительной болезни, передает "Интерфакс".

Ректорат Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, где многие годы преподавал Геннадий Рождественский, подтвердил информацию о кончине дирижера.

Более 50 лет Рождественский руководил различными отечественными и зарубежными музыкальными коллективами, вел активную педагогическую и музыкально-просветительскую деятельность.

Был художественным руководителем Большого театра, возглавлял Камерный музыкальный театр им. Б. А. Покровского.

Рождественский популяризировал сочинения современных авторов, музыка которых в то время в СССР практически не исполнялась - Ф. Пуленка, П. Хиндемита, К. Орфа.

Геннадий Рождественский стал автором нескольких сочинений, среди которых наиболее известна оратория "Заповедное слово русскому народу" на слова А. М. Ремизова. Его перу также принадлежат несколько книг.

Мение

Владимир Урин, генеральный директор Большого театра России:

Геннадий Рождественский был одним из выдающихся дирижеров абсолютно мирового класса. Это был мастер, с которым была связана вся жизнь Большого театра. Еще будучи молодым дирижером Рождественский возглавил сценический оркестр Большого театра. Затем Рождественский был главным дирижером ГАБТ. Если посмотреть на историю Большого театра последних десятилетий, то мы увидим, каким количеством знаковых спектаклей дирижировал Рождественский. Рождественский был открыт всему новому. Он дружил с Шостаковичем и Прокофьевым. Есть личности, которые по значимости, по масштабу очень многое определили в музыкальном мире в нашей стране. Жаль, что не стало Геннадия Рождественского, это уходящая музыкальная эпоха, передает ТАСС слова Владимира Урина.

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