В Храме Христа Спасителя простились со Станиславом Говорухиным

Церемония прощания с известным режиссером, актером, политическим и общественным деятелем Станиславом Говорухиным прошла субботним утром в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя. Богослужение возглавил епископ Домодедовский Иоанн, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Люстры в храме были погашены, а молящиеся стояли со свечами в руках. Проститься со Станиславом Говорухиным пришли сотни людей.

"Выражаю родным, близким, коллегам и соратникам почившего искренние соболезнования, - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил свои соболезнования жене и родным Станислава Говорухина. - Станислав Сергеевич принадлежал к числу выдающихся деятелей русской культуры. Как незаурядный режиссер, талантливый сценарист и актер он принимал участие в создании более полусотни художественных и документальных фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд отечественной кинематографии и получили мировое признание".

Святейший Владыка отметил, что чем бы ни занимался Говорухин, он "неизменно оставался открытым, честным и принципиальным человеком, искренне переживающим за судьбу нашего Отечества".

"Он не только смело обличал общественные пороки, но и активно противодействовал им, неустанно находился в поиске ответов на важные духовно-нравственные вопросы, стоящие перед современниками", - заключил Патриарх.

Станислава Говорухина похоронят на Новодевичьем кладбище.