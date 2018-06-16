В Японии два F-15 совершили боевой вылет без разрешения

В Японии чудом удалось избежать авиакатастрофы с участием двух истребителей F-15 Воздушных сил самообороны страны и гражданского самолёта. Инцидент произошел 14 июня вечером в аэропорту города Наха префектуры Окинава, передает газета "Асахи симбун".

В министерстве обороны Японии пояснили, что летчики получили приказ на боевой вылет. Они должны были предотвратить нарушение воздушного пространства страны. В результате истребители вышли на взлетно-посадочную полосу, куда в это же время садился гражданский лайнер. В итоге возникла ситуация, которая могла привести к трагическим последствиям. На борту Bombardier DHC 8-402 находились 35 пассажиров. Лайнер летел на высоте 300 метров всего в пяти километрах от воздушной гавани. Теперь причины случившегося предстоит разобрать комиссии по безопасности на транспорте министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

Примечательно, что диспетчер аэропорта Наха не разрешил взлет военным истребителям. Однако F-15 все равно выехали на взлетно-посадочную полосу, после чего поднялись в небо. В данный момент остается неясным, почему летчики проигнорировали указание работников аэропорта. Примечательно, что ВВП в Наха одновременно используется как гражданскими авиакомпаниями, так и самолетами Воздушных сил самообороны. Периодически это приводит к неприятным инцидентам. Так, в июне 2015 года японский военный вертолет чуть было не столкнулся с двумя гражданскими лайнерами. Управлявший винтокрылой машиной пилот тогда неверно истолковал инструкции диспетчеров.

Напомним, что 11 июня Военно-воздушным силам США пришлось временно приостановить полеты истребителей F-15 на территории японской префектуры Окинава. Причиной послужило крушение самолета в открытом океане в 80 километрах к югу от побережья города Наха.

Истребитель F-15C Eagle в ходе тренировочного полета потерпел рухнул в океан. Пилот сумел катапультироваться. Американского летчика спасли служащие японских Сил самообороны, которые прибыли к месту бедствия на вертолете модели UH-60. Командование базы поблагодарило японскую сторону за оказанную поддержку. Военнослужащий в тяжелом состоянии был доставлен в госпиталь на базу корпуса морской пехоты США Кэмп Фостер. По некоторым данным, он получил серьезные повреждения и сломал ногу.