В Японии обнаружили десятки неизвестных фотографий The Beatles

В Японии в доме фотографа Кацудзи Абэ, который умер в 2008 году, нашли около 60 снимков с гастролей легендарной британской группы The Beatles летом 1966 года. Их показали на японском телевидении в субботу.

Фотографии обнаружил сын Кацудзи Абэ. В апреле этого года наследник принялся разбирать документы отцы и наткнулся на пыльный конверт с историческими снимками, передают зарубежные СМИ.

По словам мужчины, о том, что у отца есть уникальные фотографии с выступления "Битлов", он слышал, однако до конца в это не верил.

Между тем на конверте с негативами есть надпись, явно сделанная рукой Кацудзи Абэ.

Сообщается, что 37 снимков из 60 были сделаны 2 июля 1966 года - в этот день The Beatles давали завершающий концерт в Японии.