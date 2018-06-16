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16.06.2018 15:25
Рубрика: В мире

В Японии обнаружили десятки неизвестных фотографий The Beatles

Текст: Оксана Грибанова

В Японии в доме фотографа Кацудзи Абэ, который умер в 2008 году, нашли около 60 снимков с гастролей легендарной британской группы The Beatles летом 1966 года. Их показали на японском телевидении в субботу.
Выпущена лимитированная коллекция ручек с изображением The Beatles

Фотографии обнаружил сын Кацудзи Абэ. В апреле этого года наследник принялся разбирать документы отцы и наткнулся на пыльный конверт с историческими снимками, передают зарубежные СМИ.

По словам мужчины, о том, что у отца есть уникальные фотографии с выступления "Битлов", он слышал, однако до конца в это не верил.

Между тем на конверте с негативами есть надпись, явно сделанная рукой Кацудзи Абэ.

Сообщается, что 37 снимков из 60 были сделаны 2 июля 1966 года - в этот день The Beatles давали завершающий концерт в Японии.

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