В Индонезии восьмиметровый питон проглотил женщину

На индонезийском острове Сулавеси восьмиметровый питон напал на 54-летнюю женщину по имени Ва Тиба (Wa Tiba) и проглотил ее. Животное с трупом местной жительницы обнаружили в реке Муна.

По предварительной версии, в минувший четверг Ва Тиба отправилась на осмотр кукурузной плантации и домой не вернулась. Рядом с местом посадки сестра пропавшей нашла ее обувь, фонарь и мачете.

Женщина подняла тревогу. В результате местные жители нашли раздувшегося питона.

Вскрыв змее живот, они обнаружили тело пропавшей, передает Jakarta Post.