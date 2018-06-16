В Канзасе заключенный у здания суда застрелил помощника шерифа

В США во время перевозки заключенного произошло ЧП, в результате которого погиб помощник шерифа. Злоумышленник, которого должны были доставить в здание суда для проведения слушаний, выхватил пистолет у конвоира и открыл стрельбу.

Арестант завладел оружием, когда его выводили из полицейского фургона. Один сотрудник правоохранительных органов получил тяжелые ранения и скончался. Второй госпитализирован и находится в критическом состоянии.

Сам преступник при потасовке также получил ранения и доставлен в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.