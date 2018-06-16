В Шотландии сгорело историческое здание художественной школы

В Глазго в ночь на субботу пожар уничтожил несколько объектов исторического здания художественной школы, восстановленной недавно после сильного пожара в 2014 году. В спасательной операции приняли участие более 120 пожарных. Полиция уточняет наличие пострадавших, сообщает информационное агентство Reuters.

Возгорание было зафиксировано в 22:20 по местному времени. В считанные минуты на место происшествия прибыли около двадцати пожарных расчетов. По свидетельствам очевидцев, пламя перекинулось на учебный корпус Mackintosh building, а также на расположенный в непосредственной близости ночной клуб.

"Инцидент расценивается как "крайне тяжелый случай" с учетом обрушения крыши. Мы могли фиксировать происходящее только с улицы", - заявил заместитель начальника шотландской пожарной охраны Ян Бушелл. По его словам, тушение огня продолжалось до самого утра. Очевидцы полагают, что возгорание было намного интенсивнее, чем при пожаре в 2014 году.

"Пожар в любимой всеми художественной школе разрывает мне сердце. Ситуация выглядит весьма серьезной", - потрясенно комментировала первый министр Шотландии Никола Стерджен. Депутат парламента Пол Суини высказал предположение, что внутри все выгорело. "Остается только надеяться, что сохранится фасад, на его основе можно проводить восстановительные работы" - уточнил политик. В субботу должно пройти служебное совещание с участием всех заинтересованных лиц для обсуждения судьбы художественной школы.