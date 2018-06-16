В США избившего сенатора мужчину отправили в тюрьму на 30 дней

Мужчина, напавший на американского сенатора Рэнда Пола, получил 30 дней тюрьмы. Кроме того, 59-летний Рене Бучер был приговорен к 100 часам исправительных работ и штрафу в размере 10 тысяч долларов.

"Обвинительный приговор за тяжкое преступление в данном случае является подходящим и, я надеюсь, удержит нападавшего от дальнейшего насилия", - прокомментировал решение суда политик. При этом он настаивал на более суровом наказании для своего обидчика.

Как пишет ТАСС, 55-летний республиканец от штата Кентукки был избит в ноябре прошлого года во дворе своего дома. Напал на сенатора его сосед Рене Бучер. У политика были сломаны шесть ребер. Из-за скопления крови вокруг легких он не раз перенес пневмонию. Бушер заявил, что причиной нападения стала личная неприязнь.