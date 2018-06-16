Валентина Терешкова: Эй, небо, сними шляпу

Сегодня исполняется 55 лет со дня полета первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.

В космос до нее летали только девять мужчин. Впрочем, для главного конструктора Сергея Королева проблемы "женщина и космос" не существовало. Он верил: это возможно. Вопрос был в другом: насколько это безопасно? Не повлияет ли полет на жизненно важные функции женского организма? Скажем, на способность к материнству. Полет Валентины Терешковой с позывным "Чайка" на корабле "Восток-6" стал полетом-доказательством.

Чуть раньше Терешковой стартовал корабль "Восток-5" с Валерием Быковским. Помимо всего прочего специалисты хотели "на параллелях" сравнить реакции на невесомость мужского и женского организмов. Отличий обнаружили не так много. Разве что разница в аппетите оказалась приличной: почти все продукты из бортового пайка Терешковой оказались нетронутыми. Генерал-лейтенант Николай Каманин, занимавшийся отбором и подготовкой космонавтов, записал тогда в своем дневнике: "По четкости и слаженности старт Терешковой напомнил мне старт Гагарина. Да, я очень рад, что не ошибся в выборе первой женщины-космонавта".

"Полет планировался на одни сутки. Но поскольку мы были птенцы гнезда Королева, у нас с ним был разговор: сутки проходят, все нормально - и я могу обратиться к государственной комиссии с просьбой разрешить летать трое суток. Потому что через три дня завершал полет Валерий Быковский, который находился в корабле "Восток-5", мы тогда в один день и приземлились бы. Я получила такое разрешение", - делилась Валентина Терешкова.

Однако долгое время мало кто знал, насколько на самом деле сложным оказался полет "Чайки". Вообще многие детали первых космических полетов долго оставались засекреченными. Полет Валентины Терешковой не стал исключением. Так, скрывалось, что он проходил на грани огромного риска. Более того, мог закончиться трагически.

Не один десяток лет Валентина Терешкова хранила тайну о том, что была на волосок от гибели. Как выяснилось, в автоматической программе корабля была допущена оплошность: он был сориентирован так, что вместо того, чтобы осуществлять систему спуска, его орбита, напротив, поднималась. И космонавтка вместо Земли улетала "туда". Хорошо, она заметила это и доложила Королеву, а он и Юрий Гагарин держали с ней связь.

Ошибку быстро исправили. "Чаечка, я тебя прошу, не надо об этом говорить", - попросил ее после приземления Сергей Павлович. И Терешкова выполнила просьбу. Впервые о той острейшей ситуации рассказал конструктор Евгений Шабаров. "Сама я молчала, - улыбаясь, рассказала спустя десятилетия Валентина Владимировна. - А вот Евгений Васильевич решил обнародовать. Так что я могу теперь спокойно об этом говорить".

"Поехали!" - эти слова Юрия Гагарина при старте облетели весь мир. Валентина Терешкова сказала не менее замечательную фразу: "Эй, небо, сними шляпу!". "Как только пошла команда "пуск", пошла ракета - невольно вырвалось", - смеется она.

Почему следующий полет нашей женщины состоялся лишь спустя девятнадцать лет? Причины разные. Все-таки многие считали, что дамам тяжелее в космосе, чем мужчинам: мол, это связано с физиологией. Хватало и откровенных скептиков: не женское это дело.

А ведь планировался и старт чисто женского экипажа из трех человек. Эту идею горячо поддерживал Королев. Но он умер в январе 66-го, а в апреле следующего года при испытаниях корабля "Союз" разбился Владимир Комаров. Проект отложили. Когда чуть позднее, при возвращении с орбиты, погибли Добровольский, Волков и Пацаев, стало вовсе не до женщин. Еще один женский экипаж должен был стартовать в 85-м. Но тоже не повезло: сначала старт перенесли, а потом случилась авария на "Салюте-7". Программу свернули.

После Валентины Терешковой у нас побывали на орбите еще три женщины. Дважды слетали Светлана Савицкая, которая не только первой из женщин вышла в открытый космос, но и впервые провела там космическую сварку, а потом Елена Кондакова, которая отработала на станции 169 суток и стала первой звездной "долгожительницей". В 2014 году на МКС полетела Елена Серова, с успехом отработавшая в невесомости 167 суток.

Сегодня ни за океаном, ни у нас не существует ограничений для женщин при наборе в звездные отряды. По данным специалистов российского Центра подготовки космонавтов, нормативы для мужчин и женщин отличаются незначительно.

Так, например, мужчина должен пробежать дистанцию в один километр за 3 минуты и 36 секунд, а женщина - за 3 минуты и 50 секунд.

Они стали первыми

Валентина Терешкова (СССР) - первая в мире женщина, совершившая межорбитальный полет. И самая молодая: на момент полета ей было 26 лет.

Елена Кондакова (Россия) - первая женщина, совершившая длительный полет (169 суток).

Светлана Савицкая (СССР) - первая женщина, осуществившая выход в открытый космос.

Айлин Коллинз (США) - первая женщина - командир экипажа космического корабля.

Барбара Морган (США) - первая женщина, которой было на момент полета 55 лет.

Пегги Уитсон (США) - первая женщина - командир МКС, обладатель женского рекорда по суммарной продолжительности космических полетов (376 суток).