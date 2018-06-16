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Рубрика: Спорт

Видео: Экс-игрок "Спартака" Кавенаги поддержал свой бывший клуб

Текст, видео: Артем Локалов

Бывший нападающий сборной Аргентины и "Спартака" Фернандо Кавенаги посетил матч аргентинской сборной против Исландии (1:1) в Москве.

- Очень красивый стадион, - сказал 34-летний аргентинец корреспонденту "РГ". И поддержал свой бывший клуб: "Вперед, "Спартак"!

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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При этом Кавенаги не стал комментировать игру сборной Аргентины и Лионеля Месси, который не забил пенальти.

Напомним, в 2004 году "Спартак" заплатил "Ривер Плейт" более 11 млн долларов за Кавенаги, что стало рекордной суммой для российского футбола на тот момент. Однако Кавенаги так и не смог по-настоящему заиграть в "Спартаке". За красно-белых он провел 51 матч и забил 12 мячей, а в 2006 году перешел во французский "Бордо". Два года назад Кавенаги завершил карьеру в кипрском клубе АПОЭЛ.

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