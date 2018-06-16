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16.06.2018 15:13
Рубрика: Спорт

Видеоповтор помог Франции победить Австралию на ЧМ-2018

Третий день чемпионата мира по футболу-2018 начался в Казани матчем группы С между Францией и Австралией.
Текст: Данила Жиляев

Победу со счетом 2:1 одержали французы, при этом один из мячей был забит "трехцветными" с пенальти, который рефери назначил после просмотра видеоповтора. Подопечные Дидье Дешама казались безоговорочными фаворитами этой встречи, и они с места в карьер принялись оправдывать этот статус, только за первые пять минут нанеся три опасных удара по воротам. Голкипер Мэтью Райан, впрочем, был на высоте. Очевидно, у чемпионов мира-1998 была установка на быстрый гол, но выполнить эту задачу они не сумели.

Фото: REUTERS / Maxim Shemetov
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До перерыва счет не был открыт, и все основные события развернулись во второй половине встречи. На 54-й минуте австралийский защитник в своей штрафной уронил Антуана Гризманна, однако уругвайский рефери Андрес Кунья не был уверен в том, фолил ли игрок сборной Австралии, и для надежности обратился к видеоассистентам. Видеоповтор подтвердил, что нарушение правил было, и Кунья указал на "точку". Пенальти уверенно реализовал сам пострадавший Гризманн.

Технология видеопомощи арбитру (VAR), напомним, впервые в истории используется на чемпионатах мира. Ранее она апробировалась на ряде крупных турниров, в том числе, на Кубке конфедераций-2017 в нашей стране. Но на мировых первенствах она ранее не применялась. Таким образом, Кунья вошел в историю как первый арбитр, назначивший пенальти на чемпионате мира после просмотра видеоповтора.

Спустя всего несколько минут, правда, он вернул австралийцам должок - для того, чтобы увидеть игру Самуэля Юмтити рукой в собственной штрафной, судье не понадобилось прибегать в современным технологиям. Он назначил пенальти уже в ворота французов, и брутальный бородач Миле Йединак, капитан австралийской сборной, был точен.

Вопреки ожиданиям тех, кто рассчитывал на уверенную победу французов, команда зеленого континента смотрелась ничуть не хуже именитых соперников. И все же забить во второй раз они не смогли, зато снова пропустили, теперь уже с игры. На 80-й минуте очередная атака Франции завершилась ударом Поля Погба: рикошетом от ноги защитника мяч угодил в перекладину, а от нее - в сетку.

Фото: REUTERS
Перу - Дания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Оставшееся игровое время прошло в активных атаках австралийцев. Но у них не хватило ни сил, ни возможностей спасти этот матч, хотя нельзя сказать, что они заслужили поражение. Финальный свисток зафиксировал победу Франции со счетом 2:1. Чуть позже - в 19:00 по московскому времени - начнется матч между двумя другими командами из группы С, Перу и Данией. Игра состоится в Саранске, "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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