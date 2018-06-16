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16.06.2018 16:50
Рубрика: Власть

Владимир Путин лично поздравил Терешкову с юбилеем ее полета

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин лично поздравил летчика-космонавта, депутата Госдумы Валентину Терешкову с 55-летием со дня ее одиночного полета вокруг Земли. Полет на космическом корабле "Восток-6" продолжался почти трое суток.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

"Спасибо. Ужас, как много лет прошло!", - поблагодарила Терешкова за огромный букет и поздравления на встрече в Кремле. "Вы не только первая женщина-космонавт, но вы остаетесь, по-моему, единственной женщиной-космонавтом и астронавтом, кто совершил полет в одиночку; все остальные женщины - в составе экипажа", - заметил Путин.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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"А можно было бы быть в составе экипажа, чтобы уже полностью эту возможность выбрать?" - спросила Терешкова. "Еще полетать?" - с улыбкой спросил президент. "Мы были на космодроме, Владимир Владимирович, провожали экипаж", - рассказала она. "Видел", - кивнул глава государства. "Хорошие ребята, хорошо подготовленные. Очень большое впечатление на нашего губернатора произвел и космодром, и запуск", - добавила Терешкова.

Настало время воспоминаний. "Валентина Владимировна, мы вас все знаем, все вас очень любим. Но далеко не все знают, что ваш полет проходил не так уж и просто, - заметил глава государства. - Насколько я знаю, были сбои в системе управления, и вам пришлось вручную заниматься ориентацией корабля?".

"Сбой был… Думаю, что это по ошибке, - сказала Терешкова. - И тормозная двигательная установка была сориентирована на подъем орбиты, а не на спуск, не на сталкивание корабля. Я заметила это на первых витках, доложила на Землю. Сергей Павлович Королев, был у него такой Евгений Васильевич Шабаров (заместитель главного конструктора - прим. "РГ"), который этим занимался, Королев его пешком послал с космодрома".

"Нет, он очень толковый, хороший инженер. Я исправила, внесла данные, которые Земля мне сказала. Внесла - все в порядке, доложила, и остальной полет прошел нормально, - продолжила Терешкова. - Так что, Владимир Владимирович, когда мы вам показывали фильм "Время первых": конечно, ни одного полета - всегда какие-то где-то были сбои".

"Полет-то нормальный, но и приземление тоже было непростым", - сказал президент. "Приземление… Это был Алтайский край и высохший берег Кулундинского озера. Так что хорошо приложило - ветер был сильный", - согласилась собеседница. После чего от исторических событий перешла к событиям дня сегодняшнего. "Я бы еще раз просила вернуться к нашей Волге - она цветет, - вздохнула Терешкова. - И конечно, великая русская река, так хочется, чтобы она все-таки оставалась Волгой-матушкой - и поилицей, и кормилицей. Невозможно на нее смотреть, когда она цветет. Можно попросить вас. Если вы не возьмете это под свой контроль, то это надолго может растянуться".

"У нас есть программа по Волге, так что будем этим заниматься", - заверил Путин. "Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что даже деньги выделены, но они у Антона Силуанова (первого вице-премьера - министра финансов)", - заметила в ответ Терешкова. "Нет, они выделены правительством. Неважно, где они находятся, важно, что они есть и предусмотрены на эти цели. У нас есть программа, будем ее реализовывать", - обещал президент.

Фото: Los Morteros-Pampa de las Salinas Archaeological Project
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Была у Терешковой и другая просьба, и тоже об экологии: "У нас есть проблемы на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева. Он находится выше города Тутаева, производит лучшие авиационные масла. Но природы много, а мы не очень ее бережем. До Волги уже дошло, но пока в воду не попало, а внутри, в земле сейчас делают проколы и видят, на какой глубине залегают эти зеленые масла. Это, конечно, большая угроза Волге, поэтому и поднимаем этот вопрос". "Посмотрю, Валентина Владимировна", - кивнул глава государства.

"И потом, можно вас попросить - берегите себя! Мы все переживаем за вас. Чем мы, ярославцы, можем вам помочь?" - задала вопрос Терешкова. "Вы и так мне помогаете - губернатор хорошо работает", - похвалил президент Дмитрия Миронова. "Спасибо за губернатора, мы им довольны. И люди к нему хорошо относятся, и, конечно, многое сделано", - согласилась собеседница. "Он порядочный и работоспособный человек, в известной степени талантливый", - оценил Путин.

"Можно мы его пока не отдадим?" - улыбнулась Терешкова. "Недавно только пришел - пусть работает", - ответил президент.

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