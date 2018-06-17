В школах учебный год практически закончился, и хочется его итоги подвести. Тем более год был необычный - в России нынче опять есть министерство просвещения. То есть нашими детьми будут заниматься, не отвлекаясь на вузы.

Верю ли я в то, что новое министерство принципиально изменит свой подход к детям? Хочу верить. Хотя и понимаю, что это нелегко, это процесс. Любое министерство должно решать множество сиюминутных, неотложных задач, и это, увы, нередко отвлекает от понимания глобальных задач. Поэтому, как и в книгах своих, более всего я обращаюсь к родителям: давайте обратим внимание не на то, насколько наши дети ленивы-неленивы, и даже не на их оценки, а на то, как они учатся и чему.

И родители, и школа, и министерство все время решают тактические задачи. Оно и понятно: все время возникают неотложные задачи, требующие немедленных решений. Подводя итоги прошедшего учебного года и готовясь к новому, хочется понять про стратегию. Высказать мнение. Вполне себе субъективное.

Надо помочь вырасти креативным людям, которые умеют не повторять чужие истины, а отыскивать свои

Если мы начнем сначала, то есть прямо с Рождества Христова, то увидим, как в те годы учили детей. Учитель произносил некоторые проповеди, а ученик должен был выучить их наизусть и повторить. Хорошо повторил - молодец. Плохо - наказание тебе. С тех пор так и пошло. На протяжении веков учиться означало - получать некие знания, которые человечество уже отыскало до тебя. С первого века нашей эры (на самом деле и раньше) и по сейчас хорошую оценку получит не тот ученик, который умеет самостоятельно мыслить, но тот, кто точно повторит то, что написано в учебнике и сказано учителем.

Интересно, что с греческого слово "школа" означает: "свободное время, досуг - праздность". Так считали древние греки, создавшие культуру, которая легла в основу всей мировой культуры. Сегодня этот перевод звучит просто как издевательство. Школа - праздность? Да вы что! Школа - это очень серьезно. В школах есть оценки! Замечу: мудрые взрослые не взяли оценки в свою жизнь. Если бы, скажем, главный редактор "Российской газеты" ставил мне за каждую колонку от 2 до 5 баллов - я вряд ли бы долго выдержал.

В XVI веке на Руси распространялись "Воспитательные стихи". Одно из них называлось "Похвала розге":

Розга родителям послушны дети творит,

Розга божественного писания учит...

... Благослови, Боже, оные леса,

Яже розги родят на долгие времена!

Нынче розги тоже есть - не розги, так ремни. Но, главное, сохранилось твердое убеждение: надо вбить в голову ребенка некие знания. Это собственно и будет называться обучением.

Ученые подсчитали, что впервые объем информации в мире удвоился с рождения Христа до смерти Леонардо да Винчи. Это пятнадцать веков! Сегодня удвоение информации происходит в несколько дней. Будем по-прежнему вбивать ее с помощью розги-ремня? Или попробуем научить детей эту информацию использовать?

Практически любой родитель подтвердит: дети не любят ходить в школу. Это кажется нам естественным, хотя на самом деле странно: маленькие дети обожают учиться, постоянно требуя ответы на свои вечные "почему". Но стоит им прийти в школу - радость учебы куда-то девается.

Отчего так происходит? Оттого, что ребенок - это человек, а человек ненавидит, когда оценивают каждый его шаг. Оценка в школе - то, что помогает вырасти несвободному человеку, то, что заставляет детей учиться не для приобретения знаний, а чтобы заслужить пятерку. Любой ученик понимает: оценка во многом зависит от того, как он сумел выстроить свои отношения с учителем. Этот навык помогает, конечно, строить в будущем отношения с начальством, но вырасти свободомыслящему человеку сильно мешает.

Понятно, что отмена оценок - изменение всей системы образования. В Финляндии это сделали. В Израиле ребенок получает всего несколько оценок за контрольные работы в конце четверти, но к доске там не вызывают вообще! Отмена оценок - это путь к чему? К тому, что человек понимает: учиться надо для себя, для будущей жизни, а не для того, чтобы не ругали.

Наша школа не заточена на главное - на то, чтобы ребенок понял: учиться - это интересно, это важно.

Он этого не понимает не только потому, что все остальные чувства перевешивает страх плохой оценки, но и потому, что мы даем нашим детям огромное количество ненужных знаний. Мы все пытаемся вырастить "гармонически развитые личности", как бы вовсе не имея в виду, что подавляющее количество гениев, вошедших в историю человечества, были, извините, гармонически недоразвитые. Леонардо да Винчи, Ломоносов - исключения. Как правило, гений - это человек, упертый в свое дело, расширяющий свои знания именно в нем.

Отмена оценок - это путь к тому, что человек понимает: учиться надо для себя, а не для того, чтобы не ругали

Воспитывать зубрежек, способных сдать ЕГЭ, - это даже не вчерашний, а позавчерашний день. Надо помочь вырасти креативным людям, которые умеют не повторять чужие истины, а отыскивать свои. Для этого надо постараться помочь детям в раннем возрасте отыскать свое призвание. И Песталоцци, и Ушинский, и другие гении прошлого писали о том, как это делать. Речь не идет о том, что дети не должны ничего учить. Но надо помочь им обретать те знания, которые могут пригодиться в осуществлении их призвания. При нынешнем океане информации иначе невозможно.

Мне кажется, нам неплохо бы понять: система образования наших детей в школе нуждается в серьезных, коренных изменениях. Если мы, конечно, хотим воспитывать людей, которые будут жить в XXI веке.