В середине второго тайма, когда австралийцы выдали один из лучших своих отрезков в матче, было ощущение, что встреча проходит где-нибудь в Мельбурне или Сиднее. Настолько мощно болельщики "соккеруз" поддерживали свою команду, которая до последних минут боролась на равных с одной из лучших сборных мира. Но все-таки проиграла.

Ну а что французы? Имея в составе звезд уровня Гризманна, Погба и Килиана Мбаппе, "трехцветные" никак не могут выйти на новый уровень. Как они были командой, полностью зависимой от настроения и формы Гризманна, так и остались ею. Минимум моментов, недопустимое количество брака, ошибки в обороне - все это продолжает преследовать команду Дидье Дешама.

Оба мяча французы провели... при помощи новейших систем определения гола. Гризманн реализовал пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора судьей Андресом Куньей. А Погба забил первый гол на ЧМ-2018, зафиксированный системой определения гола.

- Что тут скажешь? Без видео я бы не сказал, что в моменте с Гризманном был пенальти, - признался Погба. - Но судья разобрался в ситуации и указал на "точку". Посмотрев видео, для меня стало очевидно: нарушение было.

В смешанной зоне после матча журналисты чуть ли не умоляли Гризманна ответить на несколько вопросов. Признанный лучшим игроком встречи форвард "Атлетико" сначала отнекивался, но под напором коллег все же сдался.

Показалось, что после стартовых 15 минут у сборной Франции в игре пропала скорость. С чем это было связано?

Антуан Гризманн: У нас были моменты. Просто в чужой штрафной было недостаточно много французских игроков. Может, это из-за схемы. Думаю, нам стоит ее поменять. Обсудим это с тренером.

Гризманн реализовал первый пенальти на ЧМ-2018, назначенный после просмотра видеоповтора

Чего ожидаете от следующей встречи?

Антуан Гризманн: Нужно приложить все усилия, чтобы обыграть Перу. Чемпионат мира - это особое давление. Все-таки ты представляешь свою страну. И здесь каждый момент ценен, в любую минуту можно как сотворить нечто особенное, так и оступиться.

Согласны, что сегодня Франция не показала той игры, которой от нее ждут болельщики?

Антуан Гризманн: Не совсем. Мы создали достаточно моментов. У нас хорошо поставлена командная игра. И не надо забывать, что против нас вышел очень крепкий соперник. Уверен, они еще проявят себя в России.

Как оцените систему видеоповторов?

Антуан Гризманн: Она справедлива. Видеоповторы помогают как игрокам, так и арбитрам. Судьям в особенности.

Что почувствовали в тот момент, когда судья сначала не назначал пенальти за нарушение против вас?

Антуан Гризманн: Я был зол. Там было касание, это чистый пенальти. Но когда арбитр отправился смотреть повтор, я понял: сейчас он укажет на "точку".

Вас признали игроком матча. Согласны с ФИФА?

Антуан Гризманн: Если честно, нет. Я вообще считаю, что эта награда не так важна, как о ней говорят. Самое главное - команда и итоговый результат. Но раз вы спросили меня, то я считаю, что приз надо было вручить Канте или Люке Эрнандесу.

Несмотря на не самую яркую игру, главный тренер французов Дешам остался доволен своей командой. Напоследок специалист похвалил австралийцев.

- Первый матч всегда очень важен. И он почти никогда не бывает простым, - подчеркнул Дешам. - Нам не хватало в каких-то моментах скорости, мы не очень хорошо начали. И тем не менее нам удалось набрать три очка. Не думаю, что проблема в возрасте наших футболистов. А что касается системы определения гола и видеоповторов, то таковы современные правила. Я не хочу жаловаться на это. Тем более, что они нам помогли. По поводу Австралии могу сказать только одно: они поборются за выход из группы. У них очень крепкая команда.

Коллега Дешама голландец Берт Ван Марвейк не стал критиковать судью. Более того, он признался, что без видеоповторов представить современный футбол уже невозможно.

- Мне до сих пор кажется, что арбитр не был уверен в назначении пенальти, - считает ван Марвейк. - Но ведь он тоже человек, нам всем свойственно ошибаться. Видеоповторы? Мы должны многое узнать об этой системе. Одно могу сказать точно - я не могу ничего изменить. Никто не может. Просмотры видео стали частью современной игры, и это неудивительно. Все-таки мы живем в век технологий.

Не обошлось без видеоповторов и во втором матче этой группы между Данией и Перу. Но в отличие от противостояния в Казани он никак не повлиял на итоговый результат. Перуанцы не реализовали пенальти, назначенный судьей Бакари Папой Гассама в конце первого тайма после просмотра видео. Более того, победа осталась за скандинавами: на 59-й минуте отличился Юссуф Поульсен, признанный лучшим игроком встречи.

И все же многие эксперты и специалисты признают, что справедливым итогом этого матча была бы ничья. Перуанцы, у которых в атаке солировал форвард московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан, создали достаточно моментов хотя бы для одного гола. Но им то и дело не везло.

- Никто не вправе критиковать нас. Мы провели фантастический матч, - заявил Фарфан. - Просто мы допустили одну ошибку, которая дорого нам обошлась. Кстати, я бы хотел сказать большое спасибо болельщикам "Локомотива". Видел их сегодня на трибуне, чувствовал поддержку. Поверьте, такие вещи очень важны для игроков.

Согласен с Фарфаном главный тренер перуанцев Рикардо Гарека.

- Мы играли против очень сильной команды, - рассказал Гарека. - Грустно, что столько наших болельщиков приехало издалека, а мы их разочаровали. Но это поражение не ставит крест на наших шансах. Мы все еще думаем о выходе из группы. И это не кажется фантастикой.

В следующем туре Перу 21 июня встретится в Екатеринбурге с Францией, а датчане в Самаре сыграют с австралийцами.