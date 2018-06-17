Правительство внесло в Госдуму поправки о повышении базовой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов, а также о бессрочном действии текущего тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд РФ в размере 22 процентов, что отменяет его повышение с 2021 года до 26 процентов.

НДС - ключевой источник ненефтегазовых доходов федерального бюджета, благодаря улучшению налогового администрирования его сборы росли даже в кризис, когда выпуск, импорт и розница падали. В этом году, по оценке минфина, сборы "внутреннего" НДС составят 3,4 триллиона рублей, "внешнего" (обложение импорта) - 2,4 триллиона. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов оценил дополнительные доходы от повышения базовой ставки НДС в 600 миллиардов рублей ежегодно. По его словам, в первую очередь они пойдут на финансирование социальной сферы.

Повышение базовой ставки НДС не коснется льготных ставок (0 и 10 процентов), которые действуют в отношении ряда социально значимых товаров и услуг.

Для потребителей НДС выглядит как налог с конечного продавца, но на самом деле в его уплате участвуют все звенья производственно-сбытовой цепочки - от поставщика сырья до магазина. По оценке Банка России, разовый вклад повышения ставки в инфляцию составит около одного процента, но благодаря низкому текущему уровню она все равно останется близ цели в 4 процента.