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17.06.2018 20:58
Рубрика: Спорт

Красива и начитанна

Титул "Мисс мундиаль" получила девушка из Бельгии
В немецком городе Фрайбург состоялся конкурс красоты, в котором участвовали представительницы 32 стран, отправившихся на чемпионат мира-2018 по футболу. Обладательницей титула "Мисс мундиаль" стала 18-летняя бельгийка Зоэ Брунет. Второе место заняла Анахита Ребайн из Германии, третье - датчанка Аманда Петри.
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7593 (130)

Победительницу выбирали по итогам трех дефиле - в футболках команд своих стран, в бикини и в вечерних платьях, а также по результатам интеллектуальной викторины, в которой девушки должны были впечатлить жюри не только внешними данными, но и познаниями в футболе.

Фото: РИА Новости
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- Я горжусь своим титулом. Надеюсь, что сборная Бельгии, как и я, одержит победу, - сказала Зоэ Брунет, которая помимо короны получила 3,5 тысячи евро призовых.

Что касается бельгийской команды, то на ЧМ она сыграет на групповом этапе против сборных Панамы, Туниса и Англии.

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