Красива и начитанна
Победительницу выбирали по итогам трех дефиле - в футболках команд своих стран, в бикини и в вечерних платьях, а также по результатам интеллектуальной викторины, в которой девушки должны были впечатлить жюри не только внешними данными, но и познаниями в футболе.
- Я горжусь своим титулом. Надеюсь, что сборная Бельгии, как и я, одержит победу, - сказала Зоэ Брунет, которая помимо короны получила 3,5 тысячи евро призовых.
Что касается бельгийской команды, то на ЧМ она сыграет на групповом этапе против сборных Панамы, Туниса и Англии.
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