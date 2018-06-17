Победительницу выбирали по итогам трех дефиле - в футболках команд своих стран, в бикини и в вечерних платьях, а также по результатам интеллектуальной викторины, в которой девушки должны были впечатлить жюри не только внешними данными, но и познаниями в футболе.

- Я горжусь своим титулом. Надеюсь, что сборная Бельгии, как и я, одержит победу, - сказала Зоэ Брунет, которая помимо короны получила 3,5 тысячи евро призовых.

Что касается бельгийской команды, то на ЧМ она сыграет на групповом этапе против сборных Панамы, Туниса и Англии.