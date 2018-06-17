Коста-Рика - Сербия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу в России набирает обороты. Свой первый матч первенства принимает Самара - сегодня на стадионе "Самара Арена" сыграют Коста-Рика и Сербия. Ранее между собой эти команды никогда не играли.

Вместе с Бразилией и Швейцарией эти команды составляют квартет E.

Костариканцы вышли в финальную часть чемпионата мира после того, как в завершающем раунде отборочного турнира от зоны КОНКАКАФ они заняли второе место. А сербы расположились на первой строчке в группе D в рамках отборочного турнира в Европе.

Главным арбитром матча назначен сенегалец Маланг Диду. Ему будут помогать Джибриль Камара и Эль Хаджи Самба, резервный арбитр - Бамлак Тессема (Эфиопия). Резервный судья - россиянин Тихон Калугин.

Текстовая онлайн-трансляция матча Коста-Рика - Сербия начнется в 15.00 по московскому времени.