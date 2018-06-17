Дмитрий Медведев поздравил врачей с профессиональным праздником

Вице-премьер РФ Дмитрий Медведев поздравил медицинских работников и ветеранов здравоохранения с профессиональным праздником. Поздравление с Днем медицинского работника опубликовано на сайте правительства.

"Вы - не только профессионалы высочайшей квалификации, но и люди, обладающие особыми качествами: терпением, внимательностью, умением сопереживать чужой боли", - отметил Дмитрий Медведев.

Он поблагодарил медицинских работников за благородный труд и преданность профессии и пожелал им удачи, здоровья, благополучия и новых достижений.

"Мы гордимся успехами российских медицинских работников, благодаря которым удается побеждать тяжелые болезни, обеспечивать рост продолжительности активной жизни людей", - подчеркнул глава правительства.