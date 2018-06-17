Дмитрий Сычев решил продолжить профессиональную карьеру

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев заявил, что не будет завершать карьеру профессионального футболиста в этом году.

- Буду продолжать играть. Силы и желание есть, - сказал Сычев корреспонденту "РГ".

Напомним, год назад 34-летний футболист решил возобновить профессиональную карьеру и стал игроком фарм-клуба московского "Локомотива" - "Казанка", который выступает в третьей по силе лиге страны.

Ранее Сычев играл за "Спартак", "Марсель", "Локомотив" и ряд других клубов. В начале 2000-х был самым популярным футболистом страны. Гол Сычева на ЧМ-2002 в ворота сборной Бельгии стал одним из самых заметных событий на том турнире для российской сборной. Он не помог сборной России выйти из группы, которая проиграла бельгийцам в решающем матче, но кадры с плачущим Сычевым облетели весь мир.