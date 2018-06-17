О том, как идет работа по замещению импортного нефтегазового оборудования, где больше всего нефти и газа в российской Арктике и какое место арктические углеводороды займут в энергобалансе, "РГ" рассказал заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.
Кирилл Валентинович, может ли как-то измениться карта добычи энергоносителей в глобальном масштабе после начала активного освоения Арктики?
Кирилл Молодцов: Арктика - одна из самых крупных и богатых ресурсами территорий. Площадь региона составляет примерно шестую часть Земли и, по оценкам геологов, на шельфе обнаружено около 134 миллиардов баррелей нефти и еще больше - газа (в нефтяном эквиваленте - 279 миллиардов баррелей). Причем около 70 процентов газа сосредоточено именно в российском сегменте Арктики.
Вместе с тем освоение этих запасов связано с уникальными условиями Арктики - малонаселенными пространствами, почти полным отсутствием инфраструктуры, суровым климатом, хрупкой экологической обстановкой. Почти 80 процентов всех морских запасов углеводородного сырья находится на арктическом шельфе, то есть под толстым слоем дрейфующих льдов и на большой глубине. Все это на сегодня делает себестоимость добычи и строительства инфраструктуры в регионе одной из самых высоких в отрасли.
Для активного освоения арктических месторождений необходимо развитие комплекса современных технологий геологоразведки, добычи и транспортировки углеводородов. Они должны быть экономически оправданными, а также полностью обеспечивать сохранность природы региона. До их массовой разработки и внедрения говорить о кардинальном изменении существующей карты добычи преждевременно.
Однако если на арктическом шельфе основным видом работ сегодня является геологоразведка, то на материковой части уже ведется активная добыча. Введены в эксплуатацию такие крупные месторождения, как Восточно-Мессояхское, Пякяхинское, Новопортовское и Ярудейское, которые в скором времени достигнут своих проектных уровней добычи. Это обеспечит значительный прирост добычи нефти в целом по России. Также уже в ближайшей перспективе рассчитываем начать промышленную добычу нефти на Лодочном, Русском и Западно-Мессояхском месторождениях. В 2018 году планируется ввести в разработку Тагульское, Кынское и Часельское месторождения.
Западные санкции в отношении России стали серьезным вызовом для арктических проектов?
Кирилл Молодцов: Действительно, санкции ограничили нас в использовании ряда зарубежного оборудования и технологий. Но работа в этом направлении ведется, и активная. Например, у нас уже есть буровые установки "Арктика", которые производит "Уралмаш", а в ближайшие 6-7 лет планируем устранить зависимость по наиболее критичным позициям оборудования для крупнотоннажного сжижения газа. В части шельфовых проектов идет работа по системам позиционирования, донным сейсмическим станциям, сейсмокосам, унификации оборудования для бурового комплекса. В целом за четыре последних года доля импорта нефтегазового оборудования снизилась более чем на 8 процентов, что опережает плановые показатели.
Какие страны сегодня проявляют наибольший интерес в освоении Арктики?
Кирилл Молодцов: Помимо России работу по освоению ресурсов Арктики ведут государства, входящие в состав Арктического совета, - Норвегия, Дания, Исландия, Финляндия, Канада и США. Кроме того, в последнее время интерес к региону, в том числе стремление к интернационализации Арктики, проявляет ЕС, Китай и ряд других стран, включая государства Азии и Ближнего Востока, не имеющих выхода к Северному Ледовитому океану и Арктике. При этом напомню, что в российской арктической зоне сосредоточены одни из наиболее значительных запасов углеводородов.
Какой самый богатый ресурсами регион Арктики на территории России?
Кирилл Молодцов: Из почти 400 месторождений углеводородного сырья Арктики около 240, а это 60 процентов, расположены на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Здесь сконцентрировано около 13 процентов начальных суммарных извлекаемых запасов нефти и более 34 процентов запасов газа Российской Федерации. Ни для кого не секрет, что ЯНАО - основной центр газодобычи России. В регионе добывается 80 процентов газа и 10 процентов нефти от общероссийской добычи.
Кроме того, ЯНАО обладает отличными перспективами реализации будущих проектов ТЭК, в том числе проектов производства СПГ. В частности, ресурсную базу в регионе наращивает "НОВАТЭК": в 2017 году компания через свои дочерние общества получила право пользования на Гыданский и Осенний участки, а также на участок недр, включающий Штормовое месторождение. Еще "НОВАТЭК" заключил ряд сделок по приобретению активов, обладающих ресурсами в районе Ямало-Гыданской территории, - Западно-Ярохинский и Южно-Хадырьяхинский участки недр, Черничное месторождение.
Возможно ли изменение позиций основных игроков рынка ТЭК в перспективе в связи с освоением Арктики?
Кирилл Молодцов: На структуру и перспективы развития глобального рынка углеводородов влияет множество факторов. Как уже отмечалось, очень многое зависит от развития арктических технологий и от того, насколько удастся снизить себестоимость добычи и строительства инфраструктуры в суровых арктических условиях. В долгосрочной перспективе освоение арктических месторождений, несомненно, открывает большие возможности для обеспечения устойчивого воспроизводства минерально-сырьевой базы основных отраслей топливно-энергетического комплекса. И у России есть все возможности занять здесь достойную нишу.
Вы входите в президиум госкомиссии по вопросам развития Арктики. Расскажите, какая работа сегодня ей проводится в части энергетики?
Кирилл Молодцов: Государственная комиссия по вопросам развития Арктики образована в 2015 году по инициативе президента России. Ее роль - координация и обеспечение взаимодействия самых разных госорганов для наиболее эффективного решения социально-экономических и других задач, касающихся развития Арктической зоны РФ. В структуре Госкомиссии создан ряд профильных рабочих групп, в том числе по энергетике.
В рамках рабочей группы "Развитие энергетики" обсуждаем такие актуальные задачи, как импортозамещение технологий для нефтегазодобычи в Арктике, развитие рынка СПГ, стимулирование применения ВИЭ, повышение энергетической эффективности, вопросы энергетической безопасности арктических регионов и устойчивого энергоснабжения жителей.
Энергетические проекты сейчас выступают в качестве "точек роста" развития Арктики, формируя новые центры энергопотребления, в том числе производящие экспортно ориентированную продукцию. Один из наиболее важных проектов - строительство завода "Ямал СПГ" компанией "НОВАТЭК". В результате реализации этого проекта вахтовый поселок Саббета из избушки метеорологов превратился в крупный транспортно-логистический центр, включающий международный аэропорт, морской порт, а в перспективе и железнодорожный узел. Поэтому особое внимание рабочей группой уделяется вопросам синхронизации мероприятий по созданию промышленных объектов и объектов транспортной инфраструктуры с развитием ТЭК.