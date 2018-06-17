В Арктическом регионе России сосредоточены значительные запасы углеводородов, при этом большинство нефтегазовых проектов на северных территориях требуют эксклюзивных технологий.

О том, как идет работа по замещению импортного нефтегазового оборудования, где больше всего нефти и газа в российской Арктике и какое место арктические углеводороды займут в энергобалансе, "РГ" рассказал заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

Кирилл Валентинович, может ли как-то измениться карта добычи энергоносителей в глобальном масштабе после начала активного освоения Арктики?

Кирилл Молодцов: Арктика - одна из самых крупных и богатых ресурсами территорий. Площадь региона составляет примерно шестую часть Земли и, по оценкам геологов, на шельфе обнаружено около 134 миллиардов баррелей нефти и еще больше - газа (в нефтяном эквиваленте - 279 миллиардов баррелей). Причем около 70 процентов газа сосредоточено именно в российском сегменте Арктики.

Вместе с тем освоение этих запасов связано с уникальными условиями Арктики - малонаселенными пространствами, почти полным отсутствием инфраструктуры, суровым климатом, хрупкой экологической обстановкой. Почти 80 процентов всех морских запасов углеводородного сырья находится на арктическом шельфе, то есть под толстым слоем дрейфующих льдов и на большой глубине. Все это на сегодня делает себестоимость добычи и строительства инфраструктуры в регионе одной из самых высоких в отрасли.

Для активного освоения арктических месторождений необходимо развитие комплекса современных технологий геологоразведки, добычи и транспортировки углеводородов. Они должны быть экономически оправданными, а также полностью обеспечивать сохранность природы региона. До их массовой разработки и внедрения говорить о кардинальном изменении существующей карты добычи преждевременно.

Почти 80 процентов всех морских запасов углеводородного сырья находится на арктическом шельфе

Однако если на арктическом шельфе основным видом работ сегодня является геологоразведка, то на материковой части уже ведется активная добыча. Введены в эксплуатацию такие крупные месторождения, как Восточно-Мессояхское, Пякяхинское, Новопортовское и Ярудейское, которые в скором времени достигнут своих проектных уровней добычи. Это обеспечит значительный прирост добычи нефти в целом по России. Также уже в ближайшей перспективе рассчитываем начать промышленную добычу нефти на Лодочном, Русском и Западно-Мессояхском месторождениях. В 2018 году планируется ввести в разработку Тагульское, Кынское и Часельское месторождения.

Западные санкции в отношении России стали серьезным вызовом для арктических проектов?

Кирилл Молодцов: Действительно, санкции ограничили нас в использовании ряда зарубежного оборудования и технологий. Но работа в этом направлении ведется, и активная. Например, у нас уже есть буровые установки "Арктика", которые производит "Уралмаш", а в ближайшие 6-7 лет планируем устранить зависимость по наиболее критичным позициям оборудования для крупнотоннажного сжижения газа. В части шельфовых проектов идет работа по системам позиционирования, донным сейсмическим станциям, сейсмокосам, унификации оборудования для бурового комплекса. В целом за четыре последних года доля импорта нефтегазового оборудования снизилась более чем на 8 процентов, что опережает плановые показатели.

Какие страны сегодня проявляют наибольший интерес в освоении Арктики?

Кирилл Молодцов: Помимо России работу по освоению ресурсов Арктики ведут государства, входящие в состав Арктического совета, - Норвегия, Дания, Исландия, Финляндия, Канада и США. Кроме того, в последнее время интерес к региону, в том числе стремление к интернационализации Арктики, проявляет ЕС, Китай и ряд других стран, включая государства Азии и Ближнего Востока, не имеющих выхода к Северному Ледовитому океану и Арктике. При этом напомню, что в российской арктической зоне сосредоточены одни из наиболее значительных запасов углеводородов.

Какой самый богатый ресурсами регион Арктики на территории России?

Кирилл Молодцов: Из почти 400 месторождений углеводородного сырья Арктики около 240, а это 60 процентов, расположены на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Здесь сконцентрировано около 13 процентов начальных суммарных извлекаемых запасов нефти и более 34 процентов запасов газа Российской Федерации. Ни для кого не секрет, что ЯНАО - основной центр газодобычи России. В регионе добывается 80 процентов газа и 10 процентов нефти от общероссийской добычи.

Кроме того, ЯНАО обладает отличными перспективами реализации будущих проектов ТЭК, в том числе проектов производства СПГ. В частности, ресурсную базу в регионе наращивает "НОВАТЭК": в 2017 году компания через свои дочерние общества получила право пользования на Гыданский и Осенний участки, а также на участок недр, включающий Штормовое месторождение. Еще "НОВАТЭК" заключил ряд сделок по приобретению активов, обладающих ресурсами в районе Ямало-Гыданской территории, - Западно-Ярохинский и Южно-Хадырьяхинский участки недр, Черничное месторождение.

Возможно ли изменение позиций основных игроков рынка ТЭК в перспективе в связи с освоением Арктики?

Кирилл Молодцов: На структуру и перспективы развития глобального рынка углеводородов влияет множество факторов. Как уже отмечалось, очень многое зависит от развития арктических технологий и от того, насколько удастся снизить себестоимость добычи и строительства инфраструктуры в суровых арктических условиях. В долгосрочной перспективе освоение арктических месторождений, несомненно, открывает большие возможности для обеспечения устойчивого воспроизводства минерально-сырьевой базы основных отраслей топливно-энергетического комплекса. И у России есть все возможности занять здесь достойную нишу.

Доля импорта нефтегазового оборудования снизилась более чем на 8 процентов

Вы входите в президиум госкомиссии по вопросам развития Арктики. Расскажите, какая работа сегодня ей проводится в части энергетики?

Кирилл Молодцов: Государственная комиссия по вопросам развития Арктики образована в 2015 году по инициативе президента России. Ее роль - координация и обеспечение взаимодействия самых разных госорганов для наиболее эффективного решения социально-экономических и других задач, касающихся развития Арктической зоны РФ. В структуре Госкомиссии создан ряд профильных рабочих групп, в том числе по энергетике.

В рамках рабочей группы "Развитие энергетики" обсуждаем такие актуальные задачи, как импортозамещение технологий для нефтегазодобычи в Арктике, развитие рынка СПГ, стимулирование применения ВИЭ, повышение энергетической эффективности, вопросы энергетической безопасности арктических регионов и устойчивого энергоснабжения жителей.

Энергетические проекты сейчас выступают в качестве "точек роста" развития Арктики, формируя новые центры энергопотребления, в том числе производящие экспортно ориентированную продукцию. Один из наиболее важных проектов - строительство завода "Ямал СПГ" компанией "НОВАТЭК". В результате реализации этого проекта вахтовый поселок Саббета из избушки метеорологов превратился в крупный транспортно-логистический центр, включающий международный аэропорт, морской порт, а в перспективе и железнодорожный узел. Поэтому особое внимание рабочей группой уделяется вопросам синхронизации мероприятий по созданию промышленных объектов и объектов транспортной инфраструктуры с развитием ТЭК.