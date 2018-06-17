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Рубрика: В мире

"Красная карточка" для США

Европейцы задумались о "стратегической независимости" от Америки
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск №7593 (130)
Европа в обороне не может рассчитывать только на США и должна делать все возможное, чтобы гарантировать свою безопасность - об этом заявил президент Латвии Раймондс Вейонис. Однако за несколько дней до этого заявления стало известно: Еврокомиссия предлагает выделить на эти цели более двадцати миллиардов евро.
В Брюсселе решили, что не могут в дальнейшем рассчитывать в вопросах безопасности на военнослужащих США, даже если те регулярно участвуют в учениях на территории Европы. Фото: Reuters В Брюсселе решили, что не могут в дальнейшем рассчитывать в вопросах безопасности на военнослужащих США, даже если те регулярно участвуют в учениях на территории Европы. Фото: Reuters
В Брюсселе решили, что не могут в дальнейшем рассчитывать в вопросах безопасности на военнослужащих США, даже если те регулярно участвуют в учениях на территории Европы. Фото: Reuters

В общей сложности 23,5 миллиарда евро планируется выделить "на увеличение стратегической независимости Евросоюза и его способность обеспечить безопасность своих граждан, а также укрепление позиций Брюсселя на международной арене". Об этом говорила в Страсбурге глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Как сообщила журналистам Могерини, Еврокомиссия предложила заложить в бюджете союза на 2021-2027 годы 13 миллиардов евро на создание "европейского оборонного фонда", который будет инвестировать в свои - европейских фирм - разработки в области военных технологий и оборудования. Это произойдет, например, в таких областях, как зашифрованное программное обеспечение и технология дронов.

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По словам высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны, для начала новый фонд выделит 4,1 миллиарда евро в виде дотаций на прямое финансирование исследовательских проектов, которые будут проводить совместно различные европейские исследовательские центры. Главным условием для получения денег станет участие в проекте как минимум трех компаний из трех разных государств - членов ЕС. После завершения стадии научной разработки на реализацию наиболее перспективных технологий будет передано 8,9 миллиарда евро. Предполагается, что благодаря этому механизму Евросоюз станет одним из четырех крупнейших инвесторов в сфере исследований и оборонных технологий в Европе и при этом начнет стимулировать инновационность и конкурентоспособность своей научной и промышленной базы.

О необходимости формирования Евросоюзом собственной - независимой от США и НАТО - оборонной политики в последнее время говорят многие европейские лидеры. Недавно канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа больше не может полагаться на США в вопросе обеспечения безопасности. "Ушли времена, когда США просто защищали нас, поэтому Европа должна взять собственную судьбу в свои руки. В этом и состоит наша задача на будущее", - объявила тогда Меркель. Теперь этот план обрел реальные очертания. Могерини сообщила о создании Европейского механизма по поддержанию мира, бюджет которого составит 10,5 миллиарда евро. Новый инструмент "позволит расширить область военных задач, которые может выполнять ЕС", говорится в сообщении Еврокомиссии.

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