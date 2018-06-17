Возможностью возврата налога на купленные в России товары за два месяца воспользовались свыше 2,5 тысячи иностранцев. О первых итогах работы новой для нашей страны системы tax free рассказала Федеральная налоговая служба.

По информации ведомства, отечественные магазины оформили возврат налога на добавленную стоимость (НДС) по товарам, приобретенным на 350 миллионов рублей.

Системой tax free, напомним, могут пользоваться граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Она распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше 10 тысяч рублей.

Пока наиболее активно tax free в России оформляют китайские туристы. Представителем Поднебесной был каждый второй иностранец, обратившийся за возвратом налога. На втором месте - жители США, на третьем - израильтяне. В целом новым инструментом успели воспользоваться граждане 100 стран, сообщает налоговая служба со ссылкой на данные минпромторга.

Систему, позволяющую иностранцам возвращать НДС с покупок, начали тестировать в апреле 2018 года. Было принято решение, что первыми ее запустят 11 городов, принимающих матчи чемпионата мира по футболу. С 2019 года система должна заработать во всех регионах.

Пока наиболее активно tax free в России оформляют китайские туристы и граждане Соединенных Штатов

Сейчас к tax free подключены 43 организации со 170 торговыми точками, но практически каждый день минпромторг получает новые заявки. В мае требования к организациям, желающим стать участниками этой системы, были упрощены. Теперь справка об отсутствии задолженности по налогам может быть представлена на любую дату в пределах 30 календарных дней до дня подачи заявления. Это означает, что организация может обратиться с заявлением в любой день, не дожидаясь первого числа очередного месяца, как было раньше.