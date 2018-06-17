По информации ведомства, отечественные магазины оформили возврат налога на добавленную стоимость (НДС) по товарам, приобретенным на 350 миллионов рублей.
Системой tax free, напомним, могут пользоваться граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Она распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше 10 тысяч рублей.
Пока наиболее активно tax free в России оформляют китайские туристы. Представителем Поднебесной был каждый второй иностранец, обратившийся за возвратом налога. На втором месте - жители США, на третьем - израильтяне. В целом новым инструментом успели воспользоваться граждане 100 стран, сообщает налоговая служба со ссылкой на данные минпромторга.
Систему, позволяющую иностранцам возвращать НДС с покупок, начали тестировать в апреле 2018 года. Было принято решение, что первыми ее запустят 11 городов, принимающих матчи чемпионата мира по футболу. С 2019 года система должна заработать во всех регионах.
Сейчас к tax free подключены 43 организации со 170 торговыми точками, но практически каждый день минпромторг получает новые заявки. В мае требования к организациям, желающим стать участниками этой системы, были упрощены. Теперь справка об отсутствии задолженности по налогам может быть представлена на любую дату в пределах 30 календарных дней до дня подачи заявления. Это означает, что организация может обратиться с заявлением в любой день, не дожидаясь первого числа очередного месяца, как было раньше.