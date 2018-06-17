Газета Los Angeles Times сменит владельца

Газета Los Angeles Times в начале следующей недели сменит владельца. Предприниматель Патрик Хуан Синьсян приобретает издание за 500 миллионов долларов у компании Tronc Inc.

Также бизнесмен станет владельцем еще одного калифорнийского издания - The San Diego Union-Tribune и несколько менее известных СМИ, передает ТАСС.

Одной из главных задач, которые встанут перед новым главой газеты, будет улучшение финансовой ситуации, в которой находится издание. Los Angeles Times в последние годы сталкивалась с серьезными материальными проблемами.