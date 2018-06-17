Берлин и Вена оказались на пороге скандала. Как показало расследование австрийского журнала Profil и газеты Der Standart, Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) многие годы осуществляла на территории альпийской республики беспрецедентную по масштабам слежку за сотнями ведомств и предприятий. Не исключено, что речь шла в том числе о промышленном шпионаже, который запрещен законодательством ФРГ о разведке.

В связи с публикацией, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы, правительство Австрии объявило об экстренном заседании с участием канцлера Себастьяна Курца, представителей министерств обороны, внутренних и иностранных дел, а также всех спецслужб республики. Президент Александр Ван дер Беллен уже назвал "шпионаж между дружественными государствами" недопустимым, а Курц потребовал от Берлина раскрыть реальный масштаб слежки и уничтожить все собранные данные.

Премьер Австрии потребовал от Берлина раскрыть реальный масштаб слежки

Правительство ФРГ не комментирует скандал, пока обнародованные данные не проверит комитет бундестага по разведке. В распоряжение австрийских журналистов попали некие списки из базы данных БНД, составленные с 1999 по 2006 год. В них фигурируют тысячи объектов слежки на территории соседней страны - ведомство федерального канцлера, палата экономики Австрии, ключевые министерства, правоохранительные органы, неправительственные организации, мусульманские общины, профессора университетов и крупнейшие СМИ, в том числе Австрийское информационное агентство. В фокус наблюдения попали 75 посольств зарубежных стран, аккредитованных в Вене (среди них - дипмиссии США, Израиля, России, Ирана, Ирака и Северной Кореи), а также штаб-квартиры международных и региональных организаций - МАГАТЭ, ОБСЕ, ОПЕК. Наконец, "под колпаком" у БНД оказались крупные машиностроительные, оружейные и биотехнологические концерны. Не исключено, что данными слежки, которая была электронной и осуществлялась по специальным поисковым "маячкам", немцы делились с США.

Между тем

В рядах немецких консерваторов назревает раскол, чреватый самыми серьезными последствиями - вплоть до распада правящей коалиции. Впервые за всю 60-летнюю историю альянса между Христианско-демократическим союзом и его младшим партнером - баварским Христианско-социальным союзом партии провели раздельные заседания фракций в бундестаге. При этом, как сообщают немецкие СМИ, на встрече членов правительства от ХСС с главой их земельной парламентской группы Александром Добриндтом громкое заявление сделал лидер партии, глава МВД в правительстве Ангелы Меркель Хорст Зеехофер. Как сообщают немецкие СМИ, политик по крайней мере дважды произнес в сердцах: "Я больше не могу работать с этой женщиной", имея в виду федерального канцлера. Причиной их размолвки стали несовпадающие подходы к миграционной политике. Еще на посту премьер-министра Баварии Зеехофер выступал за ужесточение контроля за нелегальной миграцией. Теперь он как министр внутренних дел настаивает на том, чтобы Берлин принял меры в одностороннем порядке, не дожидаясь общеевропейского консенсуса. Он предлагает не пускать в страну и разворачивать прямо на границе тех просителей убежища, которые уже первично зарегистрировались в другой стране ЕС либо пытаются въехать в ФРГ без документов. Ранее Меркель дала понять, что готова к частичному компромиссу, если депортация будет происходить на основе двусторонних договоренностей с отдельными странами. Но в ХСС считают эту схему недееспособной.

Рано делать прогнозы, кто победит в ходе внутренней борьбы за власть. Согласно соцопросам, рейтинг канцлера в последнее время снизился с 69 до 52 процентов. Одновременно падает и рейтинг входящих в "большую коалицию" партии - СДПГ и блока ХДС/ХСС.