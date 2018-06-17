Глава МИД Японии: Сокращение военных США в Корее не обсуждается

Глава японского МИД Таро Коно заявил, что вопрос о сокращении числа американских военных в Южной Корее в настоящее время не рассматривается. "Об этом не может быть речи до тех пор, пока ситуация в области безопасности в регионе не изменится кардинальным образом", - подчеркнул министр.

Коно отметил, что Токио готов оказать финансовую помощь Пхеньяну после восстановления отношений между странами, передает ТАСС.

Американский лидер Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын провели 12 июня саммит в Сингапуре, на котором подписали совместный документ.