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Рубрика: Экономика

Управдом выходит из игры

Собственники отстояли у минстроя право отправить в отставку "неугодную" управляющую компанию
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Федеральный выпуск №7593 (130)
Больше всего обращений в минстрой поступает от обманутых дольщиков и переселенцев из аварийного жилья, констатировал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев по итогам своего первого приема граждан в Доме правительства.
Владимир Якушев намерен устранить противоречия в статусе апартаментов как категории жилья. Фото: Максим Слуцкий/ ТАСС Владимир Якушев намерен устранить противоречия в статусе апартаментов как категории жилья. Фото: Максим Слуцкий/ ТАСС
Владимир Якушев намерен устранить противоречия в статусе апартаментов как категории жилья. Фото: Максим Слуцкий/ ТАСС

Один из вопросов был посвящен завышенным тарифам на жилищные услуги со стороны управляющей компании (УК), созданной застройщиком. Такие УК часто устанавливают необоснованные тарифы и всеми силами стараются сохранить функции управления, даже если решением общего собрания они отстранены от работы. В данном случае компания установила тариф 135 рублей за квадратный метр площади, а созданное собственниками товарищество - 99 рублей. Но УК не пожелала терять 2 миллиона рублей выручки ежемесячно и не сдала "бразды правления", несмотря на решение общего собрания и проигранные суды, рассказали на приеме собственники. Поправки, упрощающие исключение из реестра УК, которые решением жильцов отстранены от управления домом, вступают в силу в июле. Но министр подтвердил, что собственники уже сейчас могут получить право самостоятельно управлять домом, тем более что на руках у них есть решение суда. Многие дома оказались в ситуации двойного управления, позиция министра дает им надежду на быстрое и справедливое разрешение ситуации.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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В ручном режиме приходится решать пока и вопросы ветхого жилья. Особенно домов, которые давно должны были перейти в категорию аварийных, но местные власти не принимают такое решение. "Много объектов, которые находятся на грани. Их можно уже признать аварийными или не признать. Это технические моменты, и обвинять регионы в том, что они занижают количество аварийного жилого фонда, я бы не стал", - встал на сторону региональных властей Якушев.

Для многих жильцов признание дома аварийным - это билет в новую жизнь и новый дом. Программы расселения ветхого жилья сейчас нет, все силы брошены на аварийное. "Если у кого-то из субъектов РФ есть финансовые возможности решать вопросы переселения из жилья, которое не перешло в категорию аварийного, мы это будем только приветствовать", - сказал Якушев.

В число приоритетных министр также поставил вопрос о статусе апартаментов. "Постараемся разрешить нормативно противоречия, которые есть у этой категории жилья", - пообещал он. Правда, будут ли эти противоречия решены в пользу собственников апартаментов, глава минстроя не уточнил.

Цены

Минстрой пересчитал стоимость жилья

Минстрой рассчитал среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по российским регионам на третий квартал. Проект приказа опубликован для обсуждения. Самой дорогой уже традиционно стала Москва (91 670 рублей за метр). Стоимость жилья в столице не меняется третий квартал. Это объясняется отсутствием ярко выраженных изменений на московском рынке недвижимости. После столицы самым дорогим регионом является Санкт-Петербург (71 053 рубля), за квартал стоимость метра выросла на 3832 рубля. В Сахалинской области недвижимость подорожала на 3588 рублей, до 66 539 рублей.

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Среди дорогих регионов также числятся Московская область (61 040 рублей за метр), Ненецкий АО (60 166 рублей), Приморский край (56 134 рубля), Ямало-Ненецкий АО (56 017 рублей за метр).

Самая низкая стоимость жилья в Кабардино-Балкарской Республике (28 381 рубль), в предыдущем квартале дешевле всего жилье стоило в Адыгее.

Размер средней стоимости квадратного метра применяется органами власти для расчета размеров социальных выплат гражданам на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета.

Кроме того, минстрой предлагает использовать жилищные сертификаты в долевом строительстве. Сейчас их можно применить только для приобретения готового жилья по договору купли-продажи. Так как строящееся жилье на начальном этапе стоит дешевле, то обладатели сертификатов смогут взять квартиры просторнее или решить жилищный вопрос без кредита.

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