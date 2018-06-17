Грабители на мопеде украли телефон у главы МВД Великобритании

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид несколько месяцев назад стал жертвой нападения грабителей на мопеде. Как рассказал сам глава МВД королевства в интервью газете The Sun, преступники украли у него мобильный телефон.

"Это произошло мгновенно. Я выходил со станции Юстон и достал свой телефон, чтобы вызвать такси. Пока я осознал, что происходит, все уже закончилось. Они просто подъехали, выхватили его из рук и скрылись", - сообщил Джавид.

"Я был зол и расстроен, но думал, что мне повезло, что меня не ударили и не избили, как это происходило со многими другими жертвами преступников", - добавил министр.

По словам главы МВД, он, зная о том количестве нападений с ножом, что происходят в стране, очень беспокоится за своих детей. В связи с этим Джавид выступает за введение запрета на продажу ножей в интернете, проведение полицейскими профилактических бесед с молодежью, а также усиление борьбы с торговцами наркотиками. "Наши улицы должны быть безопасными", - подчеркнул министр.

По его мнению, хорошее подспорье в этом окажет спорт, на эти цели будут потрачены миллионы фунтов. "Мы можем использовать его, чтобы удержать молодых людей от улиц, научить их дружить и направить их энергию на добрые дела", - отметил Джавид.

Напомним, нападения грабителей на мопедах и скутерах стали распространенным явлением во многих городах Великобритании. К тому же в этом году серьезно возросло количество нападений с ножом.