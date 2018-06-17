Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Календарь/Результаты Участники Стадионы
17.06.2018 14:29
Рубрика: Спорт

Игрок "Зенита" - в стартовом составе сборной Сербии против Коста-Рики

Текст: Данила Жиляев
Фото: Александр Подгорчук/ РИА Новости Фото: Александр Подгорчук/ РИА Новости
Фото: Александр Подгорчук/ РИА Новости

Стали известны составы команд, которые выйдут на поле в первом матче четвертого дня чемпионата мира по футболу-2018 в России. В рамках первого тура в группе Е встретятся Коста-Рика и Сербия.

С первых минут в составе сербской команды на поле выйдет защитник петербургского "Зенита" Бранислав Иванович. Вот в каком сочетании сербы начнут игру:

Владимир Стойкович, Душко Тошич, Лука Миливоевич, Бранислав Иванович, Александар Митрович, Душан Тадич, Александар Коларов, Никола Миленкович, Сергей Милинкович-Савич, Неманья Матич, Адем Ляич.

В запасе остался еще один футболист, представляющий РФПЛ - новичок "Краснодара" Урош Спаич. Вот какие игроки могут выйти на замену у сборной Сербии:

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Коста-Рика - Сербия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Антонио Рукавина, Урош Спаич, Андрия Живкович, Александар Прийович, Предраг Райкович, Милош Велькович, Милан Родич, Марко Груич, Филип Костич, Неманья Радоньич, Лука Йович, Марко Дмитрович.

В стартовом составе сборной Коста-Рики, разумеется, главная звезда команды - вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас. С первых минут команда из Центральной Америки будет выступать в следующем составе:

Кейлор Навас, Джонни Акоста, Джанкарло Гонсалес, Сельсо Борхес, Оскар Дуарте, Брайан Руис, Хоан Венегас, Франсиско Кальво, Кристиан Гамбоа, Давид Гусман, Маркос Уренья.

А скамейка запасных костариканцев выглядит так:

Иан Смит, Кристиан Боланьос, Брайан Овьедо, Даниэль Колиндрес, Жоэль Кэмбелл, Родни Уоллес, Рэндалл Асофейфа, Ельцин Техеда, Патрик Пембертон, Кендалл Уостон, Кеннер Гуттьерес, Леонель Морейра.

Матч между сборными Коста-Рики и Сербии состоится сегодня в Самаре и начнется в 15:00 по московскому времени, "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. А вечером, в 21:00, сыграют между собой еще две команды из группы Е - Бразилия и Швейцария.

Новости чемпионата
Роналдо прилетел в Ростов поддержать Бразилию в матче со Швейцарией 15:40
С примесью горечи. Ловчев - о неудачном старте Месси 10:50
Какая погода ждет болельщиков в воскресенье 06:00
Марадона попросил прощения за курение на матче ЧМ-2018 03:47
Коста-Рика - Сербия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 14:50

Коста-Рика - Сербия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 14:50

Сегодня в рамках чемпионата мира по футболу на стадионе "Самара Арена" играют сборные Коста-Рики и Сербии. Ранее между собой эти команды никогда не встречались. "РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча

Сборная России отправится на матч с Египтом без Дзагоева 11:25

Сборная России отправится на матч с Египтом без Дзагоева 11:25

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев не полетит в составе сборной в Санкт-Петербург на матч группового этапа чемпионата мира-2018 против национальной команды Египта. Он продолжает восстановление после травмы

Сборная Хорватии победила Нигерию 16.06.2018

Сборная Хорватии победила Нигерию 16.06.2018

В своем первом матче на чемпионате мира Хорватия уверенно обыграла Нигерию в Калининграде со счетом 2:0. Благодаря этой победе "шашечные" возглавили турнирную таблицу группы "D"

Хорватия - Нигерия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 16.06.2018

Хорватия - Нигерия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 16.06.2018

В рамках чемпионата мира по футболу в Калининграде проходит матч между сборными Хорватии и Нигерии. "РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Победитель матча возглавит группу D