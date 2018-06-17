Игрок "Зенита" - в стартовом составе сборной Сербии против Коста-Рики

Стали известны составы команд, которые выйдут на поле в первом матче четвертого дня чемпионата мира по футболу-2018 в России. В рамках первого тура в группе Е встретятся Коста-Рика и Сербия.

С первых минут в составе сербской команды на поле выйдет защитник петербургского "Зенита" Бранислав Иванович. Вот в каком сочетании сербы начнут игру:

Владимир Стойкович, Душко Тошич, Лука Миливоевич, Бранислав Иванович, Александар Митрович, Душан Тадич, Александар Коларов, Никола Миленкович, Сергей Милинкович-Савич, Неманья Матич, Адем Ляич.

В запасе остался еще один футболист, представляющий РФПЛ - новичок "Краснодара" Урош Спаич. Вот какие игроки могут выйти на замену у сборной Сербии:

Антонио Рукавина, Урош Спаич, Андрия Живкович, Александар Прийович, Предраг Райкович, Милош Велькович, Милан Родич, Марко Груич, Филип Костич, Неманья Радоньич, Лука Йович, Марко Дмитрович.

В стартовом составе сборной Коста-Рики, разумеется, главная звезда команды - вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас. С первых минут команда из Центральной Америки будет выступать в следующем составе:

Кейлор Навас, Джонни Акоста, Джанкарло Гонсалес, Сельсо Борхес, Оскар Дуарте, Брайан Руис, Хоан Венегас, Франсиско Кальво, Кристиан Гамбоа, Давид Гусман, Маркос Уренья.

А скамейка запасных костариканцев выглядит так:

Иан Смит, Кристиан Боланьос, Брайан Овьедо, Даниэль Колиндрес, Жоэль Кэмбелл, Родни Уоллес, Рэндалл Асофейфа, Ельцин Техеда, Патрик Пембертон, Кендалл Уостон, Кеннер Гуттьерес, Леонель Морейра.

Матч между сборными Коста-Рики и Сербии состоится сегодня в Самаре и начнется в 15:00 по московскому времени, "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. А вечером, в 21:00, сыграют между собой еще две команды из группы Е - Бразилия и Швейцария.