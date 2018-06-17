Банк России, вероятно, надолго взял паузу в снижении ключевой ставки и, таким образом, в формальном переходе денежно-кредитной политики (ДКП) от умеренно жесткой к нейтральной. На это повлияло предложение правительства повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС). По расчетам ЦБ, оно будет иметь проинфляционный эффект, из-за которого темпы роста потребительских цен вернутся к цели регулятора только в 2020 году.

В пятницу Банк России во второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,25 процента годовых. Цикл ее понижения регулятор прервал на заседании в конце апреля - тогда это было необходимо, чтобы в полной мере оценить влияние на инфляцию негатива на российском финансовом рынке после расширения санкций США.

Релиз же по итогам заседания ЦБ 15 июня посвящен в основном последствиям предлагаемого кабмином с 2019 года повышения ставки НДС с 18 до 20 процентов. По оценке ЦБ, оно может иметь эффект на потребительские цены уже в этом году. Всего, по расчетам Банка России, предлагаемые налоговые изменения однократно увеличат инфляцию примерно на один процент. Соответствующие прогнозы регулятор уже повысил: теперь ЦБ ожидает, что годовая инфляция в конце 2018 года составит 3,5-4 процента, в 2019 году краткосрочно повысится до 4-4,5 процента. К цели Банка России в 4 процента темпы роста цен вернутся в начале 2020 года.

Также ЦБ теперь не рассчитывает на быстрый переход к нейтральной ДКП (то есть не сдерживающей ни экономику, ни кредитование). Под ней регулятор понимает ключевую ставку в 6-7 процентов, до формального достижения этой границы остается всего одно понижение ставки. Еще недавно ЦБ планировал перейти к нейтральной ДКП в 2018 году, но на пресс-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что переход теперь вероятнее в 2019 году, а оценка нейтрального уровня ключевой ставки сместилась к верхней границе диапазона - семи процентам. Несмотря на данные регулятором довольно жесткие сигналы, Набиуллина все же не исключила снижения ключевой ставки и в 2018 году, но для такого шага должны будут совпасть сразу несколько факторов, подавляющих инфляцию.

Апрельское ослабление рубля пока умеренно влияет и на инфляцию, и на инфляционные ожидания населения

По мнению главного аналитика Бинбанка Антона Покатовича, ключевая ставка 7,25 процента останется неизменной весь 2018 год. "Наиболее ощутимый вклад в инфляцию от повышения НДС будет заметен в первом полугодии 2019 года, что также будет сдерживать регулятор от снижения ставки", - считает он. Таким образом, снижение ключевой ставки до семи процентов может состояться только в сентябре - декабре 2019 года.

Долгая пауза в снижении ключевой ставки очевидно призвана погасить возможный рост инфляционных ожиданий населения. Так, в мае они увеличились до 8,6 процента с апрельских 7,8 процента - прежде всего из-за скачка цен на бензин, отмечают в Банке России. Апрельское же ослабление рубля, по оценке регулятора, оказывает умеренное влияние как на инфляцию, так и на инфляционные ожидания.

В итоговом релизе ЦБ практически не говорится о внешних рисках, проинфляционные тенденции обосновываются внутренними факторами. По мнению руководителя Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталии Орловой, несмотря на это, внешние проблемы вызывают опасения у регулятора. Так, апрельское расширение санкций продолжит оставаться для Банка России серьезным вызовом и в ближайшее время, считает аналитик.

По оценке Эльвиры Набиуллиной, на развивающиеся рынки, включая российский, через отток капитала будет негативно влиять также нормализация денежно-кредитной политики в развитых странах (в первую очередь, повышение базовой ставки ФРС США). По мнению Орловой, учитывая это, сценарий сохранения ключевой ставки ЦБ 7,25 процента до конца года действительно следует считать базовым.