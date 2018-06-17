В пятницу Банк России во второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,25 процента годовых. Цикл ее понижения регулятор прервал на заседании в конце апреля - тогда это было необходимо, чтобы в полной мере оценить влияние на инфляцию негатива на российском финансовом рынке после расширения санкций США.
Релиз же по итогам заседания ЦБ 15 июня посвящен в основном последствиям предлагаемого кабмином с 2019 года повышения ставки НДС с 18 до 20 процентов. По оценке ЦБ, оно может иметь эффект на потребительские цены уже в этом году. Всего, по расчетам Банка России, предлагаемые налоговые изменения однократно увеличат инфляцию примерно на один процент. Соответствующие прогнозы регулятор уже повысил: теперь ЦБ ожидает, что годовая инфляция в конце 2018 года составит 3,5-4 процента, в 2019 году краткосрочно повысится до 4-4,5 процента. К цели Банка России в 4 процента темпы роста цен вернутся в начале 2020 года.
Также ЦБ теперь не рассчитывает на быстрый переход к нейтральной ДКП (то есть не сдерживающей ни экономику, ни кредитование). Под ней регулятор понимает ключевую ставку в 6-7 процентов, до формального достижения этой границы остается всего одно понижение ставки. Еще недавно ЦБ планировал перейти к нейтральной ДКП в 2018 году, но на пресс-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что переход теперь вероятнее в 2019 году, а оценка нейтрального уровня ключевой ставки сместилась к верхней границе диапазона - семи процентам. Несмотря на данные регулятором довольно жесткие сигналы, Набиуллина все же не исключила снижения ключевой ставки и в 2018 году, но для такого шага должны будут совпасть сразу несколько факторов, подавляющих инфляцию.
По мнению главного аналитика Бинбанка Антона Покатовича, ключевая ставка 7,25 процента останется неизменной весь 2018 год. "Наиболее ощутимый вклад в инфляцию от повышения НДС будет заметен в первом полугодии 2019 года, что также будет сдерживать регулятор от снижения ставки", - считает он. Таким образом, снижение ключевой ставки до семи процентов может состояться только в сентябре - декабре 2019 года.
Долгая пауза в снижении ключевой ставки очевидно призвана погасить возможный рост инфляционных ожиданий населения. Так, в мае они увеличились до 8,6 процента с апрельских 7,8 процента - прежде всего из-за скачка цен на бензин, отмечают в Банке России. Апрельское же ослабление рубля, по оценке регулятора, оказывает умеренное влияние как на инфляцию, так и на инфляционные ожидания.
В итоговом релизе ЦБ практически не говорится о внешних рисках, проинфляционные тенденции обосновываются внутренними факторами. По мнению руководителя Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталии Орловой, несмотря на это, внешние проблемы вызывают опасения у регулятора. Так, апрельское расширение санкций продолжит оставаться для Банка России серьезным вызовом и в ближайшее время, считает аналитик.
По оценке Эльвиры Набиуллиной, на развивающиеся рынки, включая российский, через отток капитала будет негативно влиять также нормализация денежно-кредитной политики в развитых странах (в первую очередь, повышение базовой ставки ФРС США). По мнению Орловой, учитывая это, сценарий сохранения ключевой ставки ЦБ 7,25 процента до конца года действительно следует считать базовым.