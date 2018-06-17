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Рубрика: Экономика

Задачник на лето

Если за лето дачники не выберут банк для расчетов и не переизберут правление, то к 1 января останутся вне закона
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7593 (130)
Для дачников это лето - особенное. Хотя многие об этом даже не подозревают. С 1 января 2019 года заработает новый закон о садоводстве и огородничестве, приходящий на смену устаревшему закону 1998 года. Все документы садовых некоммерческих товариществ (СНТ) необходимо скорректировать с учетом новых правил.
Обитателям всех дачных домиков придется поучаствовать в нескольких общих собраниях этим летом. Фото: Владимир Аносов/ РГ Обитателям всех дачных домиков придется поучаствовать в нескольких общих собраниях этим летом. Фото: Владимир Аносов/ РГ
Обитателям всех дачных домиков придется поучаствовать в нескольких общих собраниях этим летом. Фото: Владимир Аносов/ РГ

Сделать это надо до конца декабря. Но дачники обычно покидают свои участки с началом первых холодов, так что собрать их вместе осенью и зимой, как показывает практика, довольно проблематично. Фактически у них осталась всего пара месяцев на то, чтобы договориться о необходимых изменениях. Тем более что большинство вопросов решить на одном собрании не удается, да и что именно нужно сделать, понимают далеко не все.

Фото: Олег Прасолов/ РГ
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Самое главное - придется выбрать банк, поскольку все расчеты товарищества с физическими лицами с 1 января 2019 года будут идти только через расчетный счет, поэтому о его открытии нужно позаботиться заранее. Делается это на общем собрании СНТ простым большинством голосов. Также нужно назначить того, кто будет уполномочен открыть счет и представлять интересы товарищества в банке.

"Требование о полном переходе на безналичный вариант вызвано прежде всего необходимостью повысить прозрачность расчетов и минимизировать злоупотребления в финансовой деятельности товариществ, - отмечает член Ассоциации юристов России Яна Григоренко. - Под расчетами подразумеваются все взносы и платежи, которые должны заплатить собственники земельных участков".

Расчетные счета и сейчас есть у многих СНТ, в этом случае заводить новый не нужно, достаточно предоставить его реквизиты всем дачникам. Оплачивать взносы наличными со следующего года будет нельзя. Каждому владельцу земли выдадут квитанцию, ее можно отксерокопировать и заполнять лишь раздел с суммой членских или целевых взносов с указанием периода оплаты. Банк за платежи будет взимать комиссию.

До конца декабря также нужно определиться с новым составом правления и ревизионной комиссии. Председателя СНТ, членов правления и комиссии будут избирать на пять лет, а не на два года, как сейчас. Установлена предельная численность членов правления - не менее трех человек, но не более пяти процентов от числа членов товарищества. Как поясняет председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, большой штат правления трудноуправляемый. К тому же чем больше управленцев, тем выше членские взносы на них.

Дачников переводят на безналичный расчет. Все взносы в садовых товариществах будут принимать только через банк

Нередко идти в председатели правления никто не хочет, несмотря на зарплату - слишком много мороки. Тем не менее выбрать председателя придется. Без него СНТ работать не сможет.

Фото: PHOTOXPRESS
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Важные изменения ждут садоводов, которые не хотят вступать в члены садоводческого товарищества. Сейчас платеж за пользование объектами инфраструктуры для них не может быть больше, чем для члена товарищества. Но индивидуалы считают, что должны платить гораздо меньше - только за пользование водой, светом, газом, охрану и вывоз мусора. На зарплату председателю и членам правления они скидываться не хотят. Теперь придется. Платежи будут одинаковыми для всех. Но и права индивидуалов расширяются. Они смогут участвовать в общих собраниях членов садоводческих объединений и голосовать по всем вопросам, связанным с периодичностью и величиной взносов. Но выбирать правление по-прежнему не смогут. В товариществах голосуют по принципу: один собственник - один голос. Если участок принадлежит трем гражданам, только двое из которых члены товарищества, то при голосовании по вопросам деятельности СНТ от участка смогут голосовать только двое, у них будет два голоса. Но по вопросам компетенции собрания собственников - трое. Голосовать можно в очной, очно-заочной и заочной формах. Однако, как подчеркивает Яна Григоренко, заочно нельзя избрать председателя и правление, решить вопросы со взносами, с выделением земельных участков, изменить устав, передать имущество в общую долевую собственность. Однако если кворум на общем собрании по этим вопросам так и не собрался, то повторно можно проголосовать в очно-заочной форме. Сейчас за члена СНТ могут голосовать представители по доверенности, которую заверяет председатель товарищества. Новый закон лишает его такого права. Представители по-прежнему смогут голосовать на общих собраниях, но только с доверенностью, заверенной нотариусом. Юристы советуют до вступления в силу нового закона на максимальный срок заверить доверенность у председателя.

И еще. Остаются два вида взносов - членские и целевые. Не будет вступительных, паевых и дополнительных. Но вступительные взносы, внесенные до 1 января 2019 года, возврату не подлежат.

Если участок принадлежит трем собственникам, то все трое имеют право голоса на общем собрании. Фото: photoxpress

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