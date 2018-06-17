Несмотря на динамичный процесс реализации программы импортозамещения в ТЭК, ситуацию по отдельным направлениям в отрасли нельзя назвать однородной.

Это обусловлено разными стартовыми условиями: долей иностранного оборудования в импорте, уровнем развития отечественных компетенций и производств аналогичного оборудования, возможностями по локализации, длительностью сроков создания, развития и коммерциализации соответствующих технологий, а также финансовыми возможностями компаний.

На сегодня сокращение зависимости ТЭК России от импортных технологий и оборудования идет достаточно активными темпами. По данным Минпромторга России, зависимость нефтегазовой отрасли от иностранных технологий и оборудования сократилась с 60 процентов в 2014 году до 52 процентов в 2017-м. При этом было зафиксировано опережение планового показателя, установленного на уровне 55 процентов.

Как считает президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль, отечественная нефтегазовая промышленность решает задачу импортозамещения на протяжении всей своей истории, а сам этот процесс стал стимулом для того, чтобы оздоровить экономику страны.

По его словам, именно благодаря санкциям в России наконец обратили внимание на проблемы, связанные с развитием промышленности. "Текущее соотношение отечественных и импортных составляющих инфраструктуры нефтяных компаний в России составляет пятьдесят на пятьдесят. Приемлемый показатель я оцениваю на уровне 80 к 20 в пользу компонентов, произведенных в России. К 2020 году необходимо выйти на уровень 70 на 30", - подчеркнул Генадий Шмаль.

Среди наиболее успешных направлений импортозамещения, по оценкам эксперта управления по ТЭК Аналитического центра при правительстве РФ Олега Колобова, можно назвать сокращение зависимости от импортных катализаторов в нефтепереработке. Так, по данным минэнерго, развитие российскими нефтегазовыми компаниями собственных производств позволило снизить долю импортных катализаторов в нефтепереработке с 62 процентов в 2014 году до 39 процентов в 2016-м. В 2016 году также удалось обеспечить практически 100-процентное импортозамещение труб большого диаметра для нефтегазовой отрасли. "Следует, однако, отметить, что во втором случае достигнутый успех является результатом инвестиционных решений, принятых задолго до начала реализации программ импортозамещения в ТЭК России", - подчеркивает Олег Колобов.

Напомним, что технологические санкции против РФ были направлены на ограничение использования оборудования, продукции и технологий для добычи нефти на глубоководном шельфе, в Арктике и сланцевых пластах. Введение ограничительных мер привело к уходу западных компаний, занимающихся реализацией проектов разработки нетрадиционных запасов нефти. Уход иностранных партнеров автоматически привел к их остановке из-за отсутствия у отечественных компаний технологий и опыта. Возникли затруднения в освоении месторождений баженовской свиты и ачимовских залежей в Западной Сибири, отложены работы по ряду проектов поиска и освоения месторождений на шельфе Черного и Карского морей, а также моря Лаптевых.

Зависимость от зарубежных технологий формировалась долгие годы, и решить проблему моментально невозможно

Однако говорить о провалах пока нельзя, уверен эксперт АЦ. "Существенная зависимость от зарубежных технологий формировалась в течение многих лет, и решить эту проблему за два-три года невозможно. В этих условиях стоит говорить только о направлениях, результаты работы по которым ожидаются только в средне- и долгосрочной перспективе", - отметил он.

Среди таких направлений можно выделить технологии производства СПГ (доля импорта в потреблении в 2014 году в зависимости от типа оборудования составила 50 - 100 процентов), а также программные средства для геологоразведки, бурения, добычи и переработки углеводородов (95 - 100 процентов). Достаточно проблемным направлением является и производство газовых турбин большой мощности.

Еще одной трудностью стали ограниченные возможности государства по выделению дополнительных финансовых ресурсов на поддержку экономики, а также ограниченный доступ компаний к долгосрочному финансированию. Кроме того, наблюдается некоторая асимметрия информации, которая препятствует эффективному взаимодействию между участниками соответствующих отраслей ТЭК, научным сообществом и промышленными предприятиями, что может приводить к дублированию их усилий и расходов.

Иногда проблемы возникают там, где их, казалось бы, не должно быть по умолчанию. Так, Группа компаний "Специальные системы и технологии" занимает второе место в рейтинге мировых производителей нагревательных кабелей. Ее продукты и решения экспортируются в 47 стран мира. В России системы электрообогрева от "ССТ" установлены на многих масштабных нефтегазовых объектах, включая Ямал СПГ, магистральные нефтепроводы ВСТО и Куюмба - Тайшет, Ямбургское, Харьягинское, Бованенковское, Заполярное, Пякяхинское месторождения, морские месторождения им. Ю. Корчагина и В. Филановского и др. Сейчас у ГК "ССТ" есть все необходимое, чтобы на 100 процентов обеспечить российские предприятия высококлассными системами электрообогрева.

52 процента составляет уровень зависимости отрасли от иностранных технологий и оборудования

"Но несмотря на принятый в стране курс импортозамещения, мы часто наблюдаем, как иностранные проектные институты закладывают продукцию американских производителей на этапе проектирования. После такой "рекомендации" заказчик из российского ТЭК зачастую не имеет права выбора поставщика - он соглашается. И это одна из причин, сдерживающая рост темпов импортозамещения системами электрообогрева российского производства", - рассказал "РГ" гендиректор ГК "ССТ" Михаил Струпинский.

По словам директора департамента технологических партнерств и импортозамещения "Газпром нефти" Сергея Архипова, в нефтегазовой отрасли РФ сложился целый ряд фундаментальных вызовов, которые включают в себя, прежде всего, недостаточный уровень коммерциализации российских разработок, множество из которых уходят за рубеж. Поэтому отрасль нуждается в том, чтобы включить в программы вузов курс подготовки профильных специалистов по коммерциализации технологий. Кроме того, остро стоит задача стандартизации в рамках совместной разработки месторождений крупными добывающими компаниями.

Как свидетельствуют данные опроса, который Аналитический центр при правительстве РФ провел пару лет назад, наличие значительного потенциала импортозамещения в своей отрасли отметили 68 процентов опрошенных компаний, представляющих все ключевые сегменты рынка оборудования для ТЭК: нефтегазовое машиностроение, кабельную и электротехническую промышленность, энергетическое машиностроение и нефтегазохимию. При этом было отмечено желание фирм производить конкурентоспособную продукцию прежде всего на внутренний рынок, размеры которого могут позволить им выйти на промышленные масштабы производства. В энергетическом машиностроении этому может поспособствовать масштабная программа Минэнерго России по модернизации электроэнергетики до 2030 года, в том числе за счет возможного включения требований по локализации в условия отбора проектов.

Очевидно, что ключевую роль в создании новых технологий играет отечественная наука. Простое копирование импортного оборудования и технологий или их локализация, по мнению экспертов, не решит проблему технологического отставания России. Необходимо развивать условия для разработки собственных передовых технологий. Однако следует понимать, что результаты НИОКР сами по себе не помогут избавиться от импортной зависимости без их коммерциализации. "Необходима отлаженная система доведения новых технологий от стадии разработки до их отработки в полевых условиях и последующего масштабирования коммерчески эффективных технологических решений отечественными компаниями", - считает О. Колобов. Наличие высоких издержек реализации пилотных проектов, особенно в нефтегазовой отрасли, требует предоставления финансовых стимулов (налоговые льготы и вычеты, прямое государственное финансирование) как для научно-исследовательских организаций, занимающихся разработкой технологий, так и для компаний, применяющих их на практике. Кроме того, необходимо продолжать работу по формированию системы технологических полигонов для опытно-промышленной отработки технологий, их сертификации и стандартизации.