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17.06.2018,  
20:04
Текст: Николай Грищенко

Корветы Каспийской флотилии с "Калибрами" вошли в Средиземное море

Корветы Каспийской флотилии "Град Свияжск" и "Великий Устюг", оснащенные крылатыми ракетами "Калибр-НК", миновали пролив Босфор и вошли в Средиземное море. До этого малые ракетные корабли совершили переход по Волго-Донскому каналу из Астрахани в Черное море.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на турецкие мониторинговые сайты, российские корветы проекта 21631 "Буян-М" направляются в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России.

Фото: Архив фотографий кораблей русского и советского ВМФ/ Wikimedia.org
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Отметим, что корабли Каспийской флотилии предназначены для действий в прибрежной зоне и акватории крупных рек. Поэтому полноценный морской переход на длительное расстояние для кораболей типа "Буян-М" - это суровое испытание.

Подчеркнем, что в октябре 2015 года "Град Свияжск" и "Великий Устюг", а также малый ракетный корабль "Углич" и сторожевой корабль "Дагестан" нанесли ракетный удар "Калибрами" по объектам международных террористов в Сирии. Всего было выпущено 26 крылатых ракет, которые поразили 11 целей.

Справка "РГ"

Крылатые ракеты "Калибр" были впервые успешно испытаны 17 сентября 2012 года в акватории Каспийского моря. Ракеты могут летать на сверхзвуковых скоростях на высоте от 50 до 150 метров. Дальность стрельбы "Калибром" составляет две тысячи километров. Ракетные комплексы "Калибр-НК" доказали свою эффективность в процессе проведения антитеррористической операции в Сирии.

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