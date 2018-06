Корветы Каспийской флотилии с "Калибрами" вошли в Средиземное море

#ВМФ Project 21631 #Кф Caspian Flotilla Buyan M class corvettes Veliki Ustyug 651 (x-023) & Grad Sviyazhsk 652 (c-021), armed with SS-N-30 / Kalibr 3M-14 land attack missiles, transited Mediterranean-bound Bosphorus, likely en route to #Tartus #Syria 03:30Z pic.twitter.com/QCEst4GuSO