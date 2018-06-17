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17.06.2018 13:46
Рубрика: Власть

Косачев: Посол США не просил содействия в приезде американских сенаторов

Текст: Галина Мисливская

В верхней палате российского парламента готовы оказать содействие в организации встреч с конгрессменами США, но таких просьб из посольства на поступало, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"На меня посол Хантсман не выходил и вряд ли сможет это сделать в силу включения меня правительством США в американские санкционные списки", - сказал он "Интерфаксу" в воскресенье.

Сенатор также отметил, что любые контакты между двумя парламентами только приветствует "и всегда готов им содействовать, несмотря на созданные американской стороной трудности". Однако США "через реализацию санкционной политики последовательно создают препятствия для межпарламентского диалога между двумя странами".

Ранее СМИ со ссылкой на газету The Washington Post сообщили о том, что посол США в России Джон Хантсман занимается организацией визита в Москву американских сенаторов-республиканцев. По данным издания, речь идет о сенаторах Ричарде Шелби, Джоне Нили Кеннеди и Джоне Хувэне.

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