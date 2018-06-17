Легкоатлетка Ласицкене выиграла 43-й турнир подряд

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене продолжила феноменальную победную серию. В воскресенье она выиграла 43-й турнир подряд.

Ласицкене стала лучшей на турнире в польском Ополе. Для победы ей оказалось достаточно преодолеть планку на высоте 1,94 м. Также она трижды пыталась взять двухметровую высоту, однако неудачно.

Серия Ласицкене продолжается с лета 2016 года, когда она первенствовала на Всероссийской летней Универсиаде. С тех пор она успела, ко всему прочему, выиграть чемпионат мира и чемпионат мира в помещении.