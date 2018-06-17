Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Календарь/Результаты Участники Стадионы
17.06.2018 19:52
Рубрика: Спорт

Лионель забьет свои голы

Наш эксперт Евгений Ловчев комментирует главные события стартового отрезка чемпионата
Каждый день в программе "Футбол на высоте" лучший футболист СССР 1972 года и посол ЧМ-2018 Евгений Ловчев на редакционном портале rg.ru обсуждает главные события на чемпионате мира. Вот несколько его комментариев.
Текст: Артем Локалов
Российская газета - Федеральный выпуск №7593 (130)

Месси не забил пенальти исландцам, выглядел блекло. Почему?

Евгений Ловчев: Почти на всех чемпионатах мира у болельщиков и специалистов не было удовлетворения от того, как он играет. Но я уверен: Лео еще забьет свои голы, и Аргентина пройдет дальше. Без вопросов! Просто в клубном футболе под Месси и других лидеров команды выстраивают всю игру, а здесь в сборной Аргентины столько лидеров, что каждый сам хочет "звездить".

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Вратарь сборной Исландии: Я заранее готовился к пенальти от Месси

Что происходит с Месси? Видно, что он напряжен. Вот и пенальти не забил...

Евгений Ловчев: Великие Барези и Баджо испортили себе карьеру тем, что не забили пенальти в решающий момент. И потом зацикливались на этом. А что в матче Аргентины с Исландией решал пенальти, который не забил Месси? Сколько он забил до этого важных голов!

Раз у Аргентины столько лидеров, почему ни один не выстрелил по-настоящему?

Евгений Ловчев: Так бывает, когда, например, сборная мира собирается и проводит матч против какого-нибудь клуба или сыгранной сборной. Вот Пеле знаменит тем, что умел не только брать игру на себя, но мог и раствориться в командной игре, отойти назад, разыграть мяч. А эти лидеры - индивидуалисты.

Впечатлены сборной Исландии?

Евгений Ловчев: Не верил, что второй турнир подряд после Евро-2016 они начнут так же уверенно. Но как будто ничего не прекращалось. Их сложно обыграть, они такие монстры! Да, исландцы не станут чемпионами мира. Но смотреть за командой, которая понимает, что в чем-то слабее соперника, что у нее игроки невыдающиеся, но она настолько сплочена, очень приятно.

На игре Аргентины и Исландии был Диего Марадона, режиссеры трансляции уделяли ему много внимания. При этом Диего смолил сигару, хотя курение на стадионах запрещено...

Фото: Михаил Синицын/РГ
Лионель Месси: Мы сделали все возможное и заслужили победу

Евгений Ловчев: Марадона велик и ведет себя так же. За счет всех этих штучек он еще больше привлекает внимания к себе и соответственно - к футболу. И когда говорят, кто ярче - Месси или Марадона, считаю, что, конечно, Марадона. Да, он забил гол рукой, но можно вспомнить один только мяч англичанам, когда он обыграл всю команду!

Кто тогда лучше - Криштиану Роналду, который забил три гола испанцам, или Месси, который ничего не показал?

Евгений Ловчев: Давайте дождемся матча, в котором они сыграют друг против друга. Надеюсь, такой состоится на этом ЧМ.

Франция победила Австралию, но лидеры были не так заметны. В чем дело?

Евгений Ловчев: Команды, которые потом играют в полуфиналах, не стартуют ярко. Да, есть игра Испании и Португалии. Это исключение из правил - принципиальный матч.

Евгений Ловчев: Не верил, что второй турнир подряд после Евро исландцы начнут так же уверенно. Но они смогли!

Так России, которая начала с разгрома в первом матче, ничего не светит, раз у тех, кто проходит далеко по турнирной сетке, поначалу ничего не ладится?

Евгений Ловчев: Давайте посмотрим, что будет дальше.

Новости чемпионата
Самые активные болельщики приехали в Сочи из Бельгии и Китая 20:48
Лосано признан лучшим игроком матча Германия - Мексика 20:47
В Ростове бразильцы устроили карнавал перед игрой со Швейцарией 20:46
Модрич: С Аргентиной будет очень трудный матч 20:24
Неймар вошел в стартовый состав сборной Бразилии на матч со Швейцарией 20:22
Бразилия - Швейцария. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 20:50

Бразилия - Швейцария. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 20:50

"Ростов Арена" примет первый матч сборной Бразилии на ЧМ-2018. Пятикратные чемпионы мира сыграют с командой Швейцарии. Одни из главных фаворитов турнира, бразильцы, постараются реабилитироваться за провал четырехлетней давности

Сборная Германии проиграла Мексике на ЧМ-2018 19:56

Сборная Германии проиграла Мексике на ЧМ-2018 19:56

Действующие чемпионы мира немцы уступили в первом своем матче на чемпионате мира-2018 мексиканцам - 0:1. Единственный мяч забил Ирвинг Лосано. Таким образом, Мексика как минимум на день возглавила таблицу группы F

Германия - Мексика. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 18:00

Германия - Мексика. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 18:00

Московские "Лужники" принимают один из самых интересных матчей группового этапа ЧМ-2018: Германия играет с Мексикой. В последний раз команды встречались в полуфинале Кубка конфедераций в 2017 году. Тогда победу со счетом 4:1 одержали немцы

Сербия победила Коста-Рику в рекордном матче Ивановича 17:16

Сербия победила Коста-Рику в рекордном матче Ивановича 17:16

Сербия обыграла Коста-Рику со счетом 1:0 в матче чемпионата мира. В составе балканской команды с первых минут на поле вышел защитник "Зенита" Бранислав Иванович, который установил рекорд по количеству игр за национальную сборную