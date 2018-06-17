Месси не забил пенальти исландцам, выглядел блекло. Почему?

Евгений Ловчев: Почти на всех чемпионатах мира у болельщиков и специалистов не было удовлетворения от того, как он играет. Но я уверен: Лео еще забьет свои голы, и Аргентина пройдет дальше. Без вопросов! Просто в клубном футболе под Месси и других лидеров команды выстраивают всю игру, а здесь в сборной Аргентины столько лидеров, что каждый сам хочет "звездить".

Что происходит с Месси? Видно, что он напряжен. Вот и пенальти не забил...

Евгений Ловчев: Великие Барези и Баджо испортили себе карьеру тем, что не забили пенальти в решающий момент. И потом зацикливались на этом. А что в матче Аргентины с Исландией решал пенальти, который не забил Месси? Сколько он забил до этого важных голов!

Раз у Аргентины столько лидеров, почему ни один не выстрелил по-настоящему?

Евгений Ловчев: Так бывает, когда, например, сборная мира собирается и проводит матч против какого-нибудь клуба или сыгранной сборной. Вот Пеле знаменит тем, что умел не только брать игру на себя, но мог и раствориться в командной игре, отойти назад, разыграть мяч. А эти лидеры - индивидуалисты.

Впечатлены сборной Исландии?

Евгений Ловчев: Не верил, что второй турнир подряд после Евро-2016 они начнут так же уверенно. Но как будто ничего не прекращалось. Их сложно обыграть, они такие монстры! Да, исландцы не станут чемпионами мира. Но смотреть за командой, которая понимает, что в чем-то слабее соперника, что у нее игроки невыдающиеся, но она настолько сплочена, очень приятно.

На игре Аргентины и Исландии был Диего Марадона, режиссеры трансляции уделяли ему много внимания. При этом Диего смолил сигару, хотя курение на стадионах запрещено...

Евгений Ловчев: Марадона велик и ведет себя так же. За счет всех этих штучек он еще больше привлекает внимания к себе и соответственно - к футболу. И когда говорят, кто ярче - Месси или Марадона, считаю, что, конечно, Марадона. Да, он забил гол рукой, но можно вспомнить один только мяч англичанам, когда он обыграл всю команду!

Кто тогда лучше - Криштиану Роналду, который забил три гола испанцам, или Месси, который ничего не показал?

Евгений Ловчев: Давайте дождемся матча, в котором они сыграют друг против друга. Надеюсь, такой состоится на этом ЧМ.

Франция победила Австралию, но лидеры были не так заметны. В чем дело?

Евгений Ловчев: Команды, которые потом играют в полуфиналах, не стартуют ярко. Да, есть игра Испании и Португалии. Это исключение из правил - принципиальный матч.

Евгений Ловчев: Не верил, что второй турнир подряд после Евро исландцы начнут так же уверенно. Но они смогли!

Так России, которая начала с разгрома в первом матче, ничего не светит, раз у тех, кто проходит далеко по турнирной сетке, поначалу ничего не ладится?

Евгений Ловчев: Давайте посмотрим, что будет дальше.